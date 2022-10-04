Самые дешевые билеты на матчи сборной Латвии на ЧМ в Риге - за 30 евро

„Надо сказать, что ажиотаж среди болельщиков огромный. Розыгрыш билетов через лотерею активно продолжается. Мы ждем, когда состоится розыгрыш и первые болельщики начнут покупать билеты. Напоминаю, что подать заявку на участие в лотерее можно до 12 октября. Все желающие должны зарегистрироваться и могут купить билеты на шесть дней (по выбору) на матчи сборной Латвии. Зарегистрироваться можно на сайте“, - цитирует Бунциса пресс-служба Латвийской федерации хоккея (LHF).

Он добавил, что болельщикам „придется подождать еще немного - пока они не могут приобрести билеты конкретно на матчи сборной Латвии. Сейчас в лотерею можно купить билеты на весь игровой день“, пишет Rus.delfi.lv.

Стоимость одного билета на матч с участием сборной Латвии - 140 евро. Глава латвийского оргкомитета ЧМ-2023 пояснил, что за эту цену можно посмотреть не только матч с участием сборной Латвии, но и другие игры дня.

„Не скрою: глядя на цену в 140 евро, кажется, что это будет плата за один матч. Но это не так. Дневной билет включает посещение двух-трех игр. Например, 12 мая состоятся два матча - Словакия - Чехия и Латвия - Канада. Болельщики покупают билеты на обе игры. А, например, 13 мая, пройдут уже три матча (Швейцария - Словения, Норвегия - Казахстан, Словакия - Латвия)“, - сообщил Бунцис.

„Мы продолжаем активную работу с IIHF и INFRONT, чтобы точно определить все технические и организационные требования к сидячим местам. На данный момент мы можем точно предложить чуть менее 6000 мест. Мы стараемся освободить как можно больше мест в существующих ценовых категориях, а также дополнительные места - на балконах третьего и четвертого уровня, а также уточнить свободные стоячие места. Это даст возможность предложить дополнительные билеты по более низким ценам. План по дополнительным местам может быть готов в феврале, когда планируем начать продажу билетов на отдельные матчи“, - отметил он.