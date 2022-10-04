Самые дешевые билеты на матчи сборной Латвии на ЧМ в Риге - за 30 евро
Оргкомитет чемпионата мира по хоккею, который в 2023 году пройдет в Латвии и Финляндии, раскрыл цены на билеты предстоящего турнира. Глава латвийского оргкомитета Эдгарс Бунцис объяснил нюансы продажи билетов, стоимость которых варьируется от 30 до 140 евро и выше.
„Надо сказать, что ажиотаж среди болельщиков огромный. Розыгрыш билетов через лотерею активно продолжается. Мы ждем, когда состоится розыгрыш и первые болельщики начнут покупать билеты. Напоминаю, что подать заявку на участие в лотерее можно до 12 октября. Все желающие должны зарегистрироваться и могут купить билеты на шесть дней (по выбору) на матчи сборной Латвии. Зарегистрироваться можно на сайте“, - цитирует Бунциса пресс-служба Латвийской федерации хоккея (LHF).
Он добавил, что болельщикам „придется подождать еще немного - пока они не могут приобрести билеты конкретно на матчи сборной Латвии. Сейчас в лотерею можно купить билеты на весь игровой день“, пишет Rus.delfi.lv.
Стоимость одного билета на матч с участием сборной Латвии - 140 евро. Глава латвийского оргкомитета ЧМ-2023 пояснил, что за эту цену можно посмотреть не только матч с участием сборной Латвии, но и другие игры дня.
„Не скрою: глядя на цену в 140 евро, кажется, что это будет плата за один матч. Но это не так. Дневной билет включает посещение двух-трех игр. Например, 12 мая состоятся два матча - Словакия - Чехия и Латвия - Канада. Болельщики покупают билеты на обе игры. А, например, 13 мая, пройдут уже три матча (Швейцария - Словения, Норвегия - Казахстан, Словакия - Латвия)“, - сообщил Бунцис.
„Мы продолжаем активную работу с IIHF и INFRONT, чтобы точно определить все технические и организационные требования к сидячим местам. На данный момент мы можем точно предложить чуть менее 6000 мест. Мы стараемся освободить как можно больше мест в существующих ценовых категориях, а также дополнительные места - на балконах третьего и четвертого уровня, а также уточнить свободные стоячие места. Это даст возможность предложить дополнительные билеты по более низким ценам. План по дополнительным местам может быть готов в феврале, когда планируем начать продажу билетов на отдельные матчи“, - отметил он.
По его словам, билеты на третий и четвертый балконы будут доступны по более низким ценам - сейчас проводятся точные расчеты количества мест и их наличия.
„Хочу подчеркнуть, что на матчи сборной Латвии будут доступны стоячие места, стоимость которых составит 30 евро. На другие игры билеты на стоячие места можно будет приобрести и по более низкой цене“, - сказал Эдарс Бунцис.
ЧМ-2023 по хоккею пройдет с 12 по 28 мая. В группу B (Рига) попали сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Словакии, Латвии, Норвегии, Казахстана и Словении. Матчи примет Arēna Rīga, которая может собрать до 10 300 зрителей.
В группе А в финском Тампере сыграют сборные Финляндии, США, Швеции, Германии, Дании, Франции, Австрии и Венгрии.
Матчи группового этапа ЧМ-2023 пройдут с 12 по 23 мая. Четвертьфиналы запланированы на 25 мая, полуфиналы — на 27 мая, а финал и матч за бронзу состоятся 28 мая 2023 года. Всего на турнире будет сыграно 64 матча.
Для Финляндии это будет десятый чемпионат мира, для Латвии — третий.
В следующем году на чемпионате мира сыграют сборные Венгрии и Словении, которые заменят в высшем дивизионе Италию и Великобританию. Напомним, что IIHF отстранила от участия в турнире сборные России и Беларуси. Чемпионат мира изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге.