В Таллинне закрыли ставший опасным скейтпарк

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова в данный момент невозможно обеспечить безопасность посетителей скейтпарка, поэтому управа приняла решение его закрыть. „Скейтпарк Хааберсти был построен семь лет назад и все это время активно использовался“, - рассказал старейшина и добавил, что в последние годы управа несколько раз проводила в скейтпарке ремонтные работы.

„На данный момент управа решила, что скейтпарк будет закрыт по меньшей мере до весны. К этому времени станет понятно, достаточно ли для обеспечения безопасности провести ремонтные работы или же необходимо искать другое решение“, - пояснил Сильянов и добавил, что в скейтпарке проведут основательный контроль, в рамках которого выявят элементы и конструкции, которые нуждаются в замене.

„Сезон катания на руле и самокате подходит к завершению, но в качестве альтернативы молодёжь района Хааберсти может использовать памп-трек, расположенный по адресу Ыйсмяэ теэ, 110а“, - добавил старейшина.