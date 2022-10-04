ВИДЕО | В Германии футболист во время игры врезался головой в бетонную стену

Денис Йепель, выступающий за футбольный клуб „Хеми Лейпциг“, получил травму в матче четвертого немецкого дивизиона, врезавшись в бетонную стену.

В субботу „Хеми Лейпциг“ обыграл в гостях „Хемнитцер“ 1:0. На 23‑й минуте встречи случился одновременно пугающий и комичный эпизод. 24-летний нападающий сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне, после чего врезался головой в бетонную стену.

После удара, футболист упал и ему на помощь прибежали одноклубники и медицинский штаб. Сначала он лежал неподвижно, но после помощи врачей, игрок смог встать, его отвели в раздевалку.

Позже клуб в своем аккаунте в Twitter сообщил, что игрока выписали и он чувствует себя хорошо, но ему потребуется отдых в течение нескольких дней.