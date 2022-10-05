Первый допинг-скандал в СССР был связан с фигуристкой. „Употребление стероидов санкционировалось сверху“

Дуэт Марина Климова / Сергей Пономаренко прогрессировал семимильными шагами: на своем дебютном чемпионате Европы — 1983 пара заняла сенсационное 4-е место. Через год советские фигуристы продолжили восхищать публику, взяв бронзу Евро и олимпийского Сараево. В следующий цикл Марина и Сергей заходили второй парой планеты, финишировав на всех главных стартах за Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным. Когда же ученики Тарасовой покинули любительский спорт, стало понятно: золото Игр-1992 достанется Климовой и Пономаренко. Забегая вперед, скажем, что все эти прогнозы сбудутся. Но на пути к цели фигуристам пришлось пройти через настоящий ад.

Марина и Сергей, тренировавшиеся у Натальи Дубовой, вошли в новый олимпийский цикл абсолютными фаворитами. Свой статус фигуристы подтверждали на протяжении двух с половиной сезонов — золото ЧМ в Париже и Галифаксе, победы на европейских первенствах в Бирмингеме, Ленинграде и Софии. А затем случился шок: проба A Климовой с болгарского ЧЕ показала абнормальное соотношение между тестостероном и эпитестостероном.

На основании полученных данных был сделан вывод, что Климова употребляет искусственный тестостерон, разгорелся скандал. Американские журналисты писали обличающие статьи и даже связались с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, на тот момент проживающей в США. Комментарий Родниной ситуацию, казалось, только усугубил.

— Я совершенно не удивлена. Я много лет централизованно находилась на сборах в СССР и знаю, что употребление стероидов в подготовке фигуристов санкционировалось сверху. В нашем виде спорта это происходило с начала 70-х годов. Мне, правда, непонятно, зачем допинг нужен танцорам. А вот в одиночном катании и мужчины в парах использовали фармакологическую поддержку, но только в межсезонье, в августе или сентябре, до начала соревнований.