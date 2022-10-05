Первый допинг-скандал в СССР был связан с фигуристкой. „Употребление стероидов санкционировалось сверху“(4)
Совсем скоро в допинговой истории Камилы Валиевой наступит хоть какой-то промежуточный итог — со дня на день РУСАДА обещает провести слушания. В ожидании вердикта Sport24 вспоминает первый в истории допинг-скандал с советской фигуристкой: за год до Олимпиады-1992 в Альбервилле чуть не оборвалась карьера несравненной Марины Климовой.
Дуэт Марина Климова / Сергей Пономаренко прогрессировал семимильными шагами: на своем дебютном чемпионате Европы — 1983 пара заняла сенсационное 4-е место. Через год советские фигуристы продолжили восхищать публику, взяв бронзу Евро и олимпийского Сараево. В следующий цикл Марина и Сергей заходили второй парой планеты, финишировав на всех главных стартах за Натальей Бестемьяновой и Андреем Букиным. Когда же ученики Тарасовой покинули любительский спорт, стало понятно: золото Игр-1992 достанется Климовой и Пономаренко. Забегая вперед, скажем, что все эти прогнозы сбудутся. Но на пути к цели фигуристам пришлось пройти через настоящий ад.
Марина и Сергей, тренировавшиеся у Натальи Дубовой, вошли в новый олимпийский цикл абсолютными фаворитами. Свой статус фигуристы подтверждали на протяжении двух с половиной сезонов — золото ЧМ в Париже и Галифаксе, победы на европейских первенствах в Бирмингеме, Ленинграде и Софии. А затем случился шок: проба A Климовой с болгарского ЧЕ показала абнормальное соотношение между тестостероном и эпитестостероном.
На основании полученных данных был сделан вывод, что Климова употребляет искусственный тестостерон, разгорелся скандал. Американские журналисты писали обличающие статьи и даже связались с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной, на тот момент проживающей в США. Комментарий Родниной ситуацию, казалось, только усугубил.
— Я совершенно не удивлена. Я много лет централизованно находилась на сборах в СССР и знаю, что употребление стероидов в подготовке фигуристов санкционировалось сверху. В нашем виде спорта это происходило с начала 70-х годов. Мне, правда, непонятно, зачем допинг нужен танцорам. А вот в одиночном катании и мужчины в парах использовали фармакологическую поддержку, но только в межсезонье, в августе или сентябре, до начала соревнований.
На помощь неожиданно пришел Международный союз конькобежцев: в ISU усомнились в справедливости вердикта софийской лаборатории и отправили пробу B в Кельн. Исследование немцев показало, что тест абсолютно чистый.
По одной из версий, своим спасением Климова обязана в то время кандидату медицинских наук Сергею Португалову: мол, советский специалист был другом отвечающего за анализ пробы немецкого профессора — так проба B и стала чистой. Другая версия — софийская лаборатория, которая к тому же не имела аккредитации МОК, действительно ошиблась. Тем более тестостерон имеет способность кратковременно повышаться, что советская сторона и доказала.
Так или иначе, незадолго до старта чемпионата мира в Мюнхене Климова была оправдана. Но то ли из-за потерянных нервов, то ли из-за фантастической формы французов Дюшене советская пара тот турнир проиграла. А так как грядущая Олимпиада должна была пройти на домашнем для Дюшене льду, фаворитами Альбервилля стали уже брат и сестра.
За несколько месяцев до Олимпиады Климова и Пономаренко решились на отчаянный шаг — уйти от Дубовой к Татьяне Тарасовой. В перспективность мало кто верили: как вспоминала Тарасова, „к тому времени Марина и Сергей откатились в мире на третью позицию, их оттеснили и Усова с Жулиным, и Дюшене“. Но, подумав, Татьяна Анатольевна согласилась взять к себе новых учеников. Итог — в олимпийском сезоне Климова/Пономаренко не проиграли ни одного старта, завершив любительскую карьеру с абсолютно всеми титулами.