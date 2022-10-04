Российского бойца ММА мобилизовали в армию

Российского бойца ММА Равиля Коробова мобилизовали в армию. Об этом „Матч ТВ“ сообщил его менеджер Александр Скаредин.



„Равиль Коробов уже находится в учебке. Не знаю, отправят ли его в зону боевых действий или же он будет резервистом, но пока ситуация такова“, — ответил Скаредин на вопрос, получал ли уже повестку кто‑то из его команды, передает РБК.



Коробову в ноябре исполнится 23 года, на его счету девять побед в десяти поединках ММА, его один бой был признан несостоявшимся. Последние бои он проводил в промоушене RCC (Russian Cagefighting Championship). В армии Коробов служил в 2020 году.



Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что планируется призвать 300 тыс. человек — и только тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силам специальность.



На прошлой неделе боец ММА Владимир Минеев получил повестку и уже побывал в военкомате. По словам Минеева, ему дали неделю на сборы.