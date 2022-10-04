ОТ РЕДАКЦИИ | Госслужащий должен отвечать и за кофемашину, и за дорогие развлечения

В последние дни эстонское общество возмущено тратами на путешествия генерального директора Департамента охраны памятников истории и культуры - Лийзы Пакосты. Вчера она поступила правильно: после скандала подала заявление об отставке. Но это только половина дела: было бы правильно, чтобы госслужащие, причинившие своими действиями ущерб налогоплательщикам Эстонии, возвращали потраченные ненадлежащим образом деньги.

Однако в Эстонии нет хороших примеров и прецедентов в этой области. Например на протяжении 2010-х годов для эстонских журналистов своеобразным видом спорта стала слежка за тем, сколько денег возвращал государству бывший глава Культурного фонда Эстонии - Аво Вииол, который проиграл в казино более 500 тысяч евро, утащив их из своего ведомства. Суд велел Вииолу вернуть эти деньги, и за десять с лишним лет он вернул чуть более 6 тысяч евро, что просто смехотворно, особенно потому, что Вииола считали большим знатоком экономической науки, он был автором ряда учебников и популярным лектором, который учил молодежь тому, как надо выращивать собственный капитал.

Журналисты издания Eesti Päevaleht вчера раскрыли дело Пакосты. Она долгое время руководила государственными учреждениями, где ответственности мало, а возможностей - много. Одна из них - путешествовать по всему миру. Должность директора Департамента охраны памятников она была вынуждена покинуть из-за своих дорогих путешествий по Эстонии, и расследование журналистов Eesti Päevaleht показывает, что она вела такой образ жизни много лет подряд, когда еще занимала пост уполномоченного по вопросам гендерного равенства и равного обращения.

Как и бывшему министру образования Майлис Репс, Лийзе Пакосте нравилось путешествовать с семьей по разным туристическим местам, а счета за дорогие билеты,гостиницы и развлечения оставлять налогоплательщикам. Дело Репс еще не закончено и дело Пакосты тоже нельзя оставлять без внимания, несмотря на то, что она покинула свой пост. Потому что иначе отставка в этом случае сродни побегу. Необходимо проверить траты Пакосты на всех предыдущих должностях. Ответственность для госслужащих в Эстонии должна стать индивидуальной, дела Пакосты и Репс могут стать важными прецедентами, которые передадут другим руководителям подобных ведомств важный сигнал: брать деньги налогоплательщика для собственных целей - нельзя, это наказуемо. Пока этого понимания в Эстонии нет, Репсы и Пакосты будут продолжать покупать себе билеты на отдых за счет простых граждан и возить детей в школу на служебных автомобилях. И воровать приглянувшиеся кофемашины.