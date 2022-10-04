МНЕНИЕ | Выборы в Латвии - плохой пример эстонским центристам

Первого октября прошли выборы в латвийский Сейм. Победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра Артурса Кришьяниса Кариньша „Новое единство“ (Jaunā Vienotība), но главным сюрпризом стал крах партии „Согласие“ (Saskana) Нила Ушакова, который не преодолел даже пятипроцентный барьер, и не попадет в состав нового латвийского Сейма.

На выборах 2018 года партия „Согласие“ победила, как победила и в 2014, и в 2011 годах. Эту партию в Эстонии часто сравнивали с нашими центристами, несмотря на то, что их лидер Ушаков сильно отличается от лидеров Центристской партии: Ушаков вполне современный политик, имеющий хорошее образование и владеющий иностранными языками.

Сейчас обсуждают, почему же партия „Согласие“ провалилась. Некоторые эксперты намекают на ряд коррупционных скандалов вокруг этой партии, связанных с ее деятельностью в Риге. Но социологические опросы в Латвии показывают, что популярность „Согласия“ начала падать после вооруженного вторжения России в Украину, не раньше. Пик коррупционных скандалов „Согласия“ в Риге пришелся на 2018-2019 годы, и данные опросов показывают, что эти скандалы особенно не влияли на предпочтения избирателя (почти как в Эстонии). Остается одно объяснение: русскоязычным избирателям не понравилось, что лидеры „Согласия“ однозначно осудили российскую агрессию против Украины. Ушаков сразу же отреагировал на войну в Украине и назвал действия российского режима преступными.

Да, ни один из наших русскоязычных лидеров центристов не поддерживал войну (за исключением Михаила Стальнухина, чьи симпатии давно принадлежат России, но который не нашел в себе смелости однозначно заявить о своей позиции), но ни один из них так и не смог найти конкретную формулировку, чтобы осудить вооруженную агрессию России против Украины. Нил Ушаков же все-таки нашел в себе мужество, чтобы показать, что принципы и человечность важнее конъюнктуры.