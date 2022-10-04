Дроны, которые задержанный в Эстонии дальнобойщик купил для псковских десантников, переданы Украине

Об этом КаПо сообщила у себя в Twitter, отметив, что теперь дроны „на правильной стороне“.

Шилов стал первым, кого в Эстонии осудили по вступившей в силу в мае статье о поддержке агрессии зарубежной страны. Шилов собирал в Эстонии и в России деньги на поддержку боевых действий армии России в Украине и на них приобрел дроны для Псковской воздушно-десантной дивизии.

В июле Харьюский уездный суд приговорил мужчину к году лишения свободы за поддержку агрессии, из этого срока он должен был немедленно провести в тюрьме четыре месяца. Остальное отбывать не придется, если он не совершит еще одно умышленное преступление в течение четырехлетнего испытательного срока.

У Шилова также конфисковали купленные беспилотники и потребовали в общей сложности 1632 евро для оплаты процессуальных расходов и штрафа.

В прошлый четверг Шилов сообщил на своей странице „ВКонтакте“, что освободился из эстонской тюрьмы и прибыл домой в Печоры.

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