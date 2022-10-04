За домогательства к молодым людям метеоролог Юри Каменик получил пять лет условно

Кроме этого суд обязал его пройти программу социальной реабилитации и программу лечения нарушений поведения и сексуальной сферы. Также Каменик должен покрыть процессуальные расходы на сумму около 3000 евро.

Каменик обвинялся по статье, предусматривающей ответственность за совершение полового акта или иного деяния сексуального характера в отношении несовершеннолетнего с использованием доверия. Метеорологу были предъявлены обвинения в сексуальном совращении молодых людей под предлогом участия в научных исследованиях, касающихся мочевого пузыря.

Кроме этого, Каменик является подсудимым по другому делу, в рамках которого его обвиняют в мошенничестве.

Согласно обвинительному заключению, известный в Эстонии метеоролог Юри Каменик в 2019 году убедил своего знакомого взять на себя с целью инвестиций и получения прибыли различные кредитные обязательства, а также использовал принадлежащие мужчине документы для составления ходатайств о кредитах. Всего таким образом Каменик получил более десяти кредитов разных размеров - от пары десятков до нескольких тысяч евро.

Каменик перевел поступившие кредиты на находящиеся под его контролем банковские счета и использовал деньги в личных целях. Кредиты не возвращались, и, согласно обвинению, причиненный ущерб составил более 20 000 евро.