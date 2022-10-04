ВИДЕО | „Тяжело ориентироваться“. Как отреагировали пассажиры на отсутствие русскоязычных объявлений

„Тут много русскоязычных, особенно беженцев. Для нас это важно“, - сетует пожилая женщина на отсутствие объявлений на русском языке. В вопросах навигации она во многом полагалась на слух. С другой стороны, многие из тех, кто владеет эстонским языком, даже не заметили изменений.

Звучали также предложения сообщать на русском хотя бы о чрезвычайных ситуациях: „Если, например, на вокзале начнется пожар, то было бы неплохо оповестить об этом и русскоязычных пассажиров, чтобы помочь им сориентироваться“.

Подобные новшества – это результат действий активных граждан, которые ассоциировали русский с языком войны. Владельцу системы оповещения жалобы стали поступать сразу после начала войны на Украине. В итоге компания Elron пошла на уступки и убрала русскоязычные оповещения. RusDelfi решил узнать испытывают ли пассажиры потребность в дублирующей информации на русском и помогла ли подобная инициатива снять раздражение в обществе.

Смотрите мнения пассажиров в нашем видеосюжете!