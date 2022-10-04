„Лучше смерть, чем унижение“. В Иране к массовым протестам присоединились студенты

Сразу же после смерти Амини, иранские женщины начали публично сжигать хиджабы и остригать себе волосы.

Президент страны Эбрахим Раиси дал распоряжение провести расследование причин смерти Амини. На прошлой неделе он сказал, что заключение судебно-медицинской экспертизы будет представлено в ближайшие дни.

Полиция Ирана отвергает эти обвинения, утверждая, что Амини умерла от „внезапной остановки сердца“. Но ее родственники говорят, что она была совершенно здорова и не испытывала никаких проблем с сердцем.

Причиной смерти девушки могли стать полицейские побои: по словам свидетелей, девушку избили в автозаке, где она находилась вместе с другими задержанными. После этого она, согласно этим сообщениям, впала в кому.

Беспрецедентные протесты в Иране продолжаются уже третью неделю. Они начались после того, как 22-летняя курдская иранка Махса Амини скончалась после ареста полицией нравов за якобы нарушение строгого дресс-кода страны для женщин. По версии полиции, Махса „неправильно“ носила хиджаб.

Местные СМИ и активисты сообщают, что студенты протестовали не только в Тегеране, но и в других иран ских городах, таких как Йезд, Керманшах, Сенендедж, Шираз и Мешхед. Они не только выражали солидарность с женщинами, но и выкрикивали политические требования, требуя свободы и независимости.

Сегодня руководство университета объявило, что занятия приостановлены и переведены в онлайн-режим. Студенты в ответ заявили, что не вернутся на занятия, пока все их сокурсники не будут освобождены из-под стражи.

К кампусу приехала полиция и начался жесткий разгон: информационное агентство Mehr сообщает, что против студентов применяли слезоточивый газ и холостые патроны, их избивали, накрывали головы черными тряпками и увозили в неизвестном направлении. По информации агентства, задержаны десятки человек, многие из них - первокурсники.

Протесты начались в воскресенье вечером - в первый день нового семестра, когда студенты вернулись в университет. Около 200 студентов собрались у кампуса и начали скандировать лозунги „Женщина, жизнь, свобода!“ и „Лучше смерть, чем унижение!“

Первые уличные волнения начались 17 сентября на родине Махсы Амини в городе Ошневие на западе страны, где в основном проживают курды. Там протестующие полностью захватили город на несколько дней, оттеснив силовиков. После этого протесты распространились на почти всю территорию страны и проходят во всех 31 провинциях Ирана.

Более 130 человек уже погибли, сотни задержаны, в том числе журналисты и блогеры. В ходе беспорядков были убиты и сотрудники сил безопасности.

Почему эти протесты беспрецедентны?

Одна из причин - масштаб. Это самые массовые протесты в стране - и вслед за женщинами на улицы вышли мужчины, выступив, пожалуй, впервые в истории Ирана, одним фронтом.

После революции 1979 года женщины лишились многих фундаментальных прав в обществе - в том числе права на передвижение, работу, опеку над детьми старше 7 лет. Большинство мужчин были согласны с таким устройством общества.

Но в этот раз на протесты вместе с женщинами выходят и мужчины, и вместе они требуют прогрессивных изменений в стране.

Протесты, начавшиеся из-за полицейского насилия в отношении девушки, сейчас переросли в крупнейшую демонстрацию оппозиции Ирана, в антиклерикальные протесты, на которых требуют положить конец более чем четырем десятилетиям власти исламского духовенства.

Еще одним отличием является то, что протестует молодежь - многие из них родились уже после революции и сейчас они готовы рискнуть всем ради своих убеждений и будущего.

„Если бы вы спросили меня несколько недель дней назад, я бы ответила вам, что у меня нет надежды на страну, ее искусство, литературу - все мертво, люди устали. Но когда начались протесты, когда среди женских голосов появились мужские, выступающие за наши права, за право ходить без хиджаба, за жизнь без диктатуры, у меня снова появилась надежда“, - цитирует телеканал Euronews одну из протестующих.

Как реагирует власть Ирана