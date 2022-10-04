Рапорты по убеждению совести: как призванные россияне отказываются от участия в войне

Большинство военных, оказавшихся в плену у собственной армии, удалось вернуть на территорию России. „Но даже с этими лагерями для отказчиков мы поборолись, потому что в начале августа после публичной огласки Брянку закрыли. Некоторые из отказчиков даже пытаются продолжать служить вне зоны боевых действий, — рассказывает Александр. — Но сейчас из-за того, что последние два месяца люди продолжали уезжать, российские власти приняли решение применять более серьезную ответственность“.