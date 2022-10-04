За рубежом
04.10.2022, 17:24

Рапорты по убеждению совести: как призванные россияне отказываются от участия в войне

 
Правозащитник Александр Белик
Правозащитник Александр Белик
ФОТО: личный архив

Из-за давления, запугивания и незнания многие россияне вынуждены участвовать в военных действиях на территории Украины. Движение сознательных отказчиков от военной службы оказывает помощь призывникам и военнослужащим, желающим легально отказаться от прохождения военной службы или участия в боевых действиях в Украине. Можно ли не стать дезертиром, даже если ты уже воюешь и как обстоит помощь после объявления мобилизации, в материале RusDelfi.

Большинство военных, оказавшихся в плену у собственной армии, удалось вернуть на территорию России. „Но даже с этими лагерями для отказчиков мы поборолись, потому что в начале августа после публичной огласки Брянку закрыли. Некоторые из отказчиков даже пытаются продолжать служить вне зоны боевых действий, — рассказывает Александр. — Но сейчас из-за того, что последние два месяца люди продолжали уезжать, российские власти приняли решение применять более серьезную ответственность“.

После объявления частичной мобилизации ситуация кардинально изменилась, сейчас консультанты Движения ежедневно получают больше тысячи сообщений. „Аудитория выросла в тридцать раз, поначалу мы не справлялись с таким потоком людей. Но буквально за первые четыре дня адаптировались, очень помогают волонтеры. Стараемся помогать всем, кому можем“, — отмечает Александр и рассказывает, что сейчас все очень сильно напуганы.

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