„Привет Кае Каллас!“ Места общественного питания вынуждены закрываться, в том числе из-за энергетического кризиса

Так, в середине сентября о закрытии объявил паб Ah-Ja в Пылва. В публикации в социальной сети представители заведения написали, что государство своей жесткой энергетической политикой вынуждает малый бизнес закрываться. Паб справился с пандемией, но выжить в условиях таких больших счетов за электроэнергию не смог. „Здесь хотелось бы передать привет лично Кае Каллас!!“ — говорится в сообщении. Пока заведение продолжит предлагать услугу кейтеринга.

Расположенное в Хаапсалу кафе Gallia Kukk тоже закрывается. В сообщении в социальной сети говорится, что если удастся избежать банкротства, есть вероятность, что кафе вернется в мае. „Если случится банкротство, то скажем, что это был хороший личный опыт. Не финансовый, так как вирус, работа на улице, инфляция..“

Японский ресторан Haku объявил, что закрывается в середине октября. „Причина нашего закрытия в том, что муж прожил за границей половину своей жизни и теперь думает о возвращении на родину“, — объяснила владелица ресторана Марью Шираиши. Она добавила, что они с мужем держат ресторан уже семь лет и нуждаются в перерыве. „Вернемся ли мы весной и продолжим здесь свой бизнес, или летом переедем жить в Японию, покажет только время“, — сказала она.