На Сватово и к Херсону: Украина наступает уже на двух направлениях. К чему это может привести

До сих пор украинская армия старалась не брать города в лоб, даже если оборона в них создавалась наспех. Тот же Лиман сначала окружили и только потом вошли в него. Штурмовать Кременную со стороны Лимана довольно сложно - дорога из Лимана в этот город зажата между двух лесов, наступать в которых с бронетехникой затруднительно.

Если судить по онлайн-картам, где отмечается ход боевых действий, а также по сообщениям в социальных сетях, ВСУ движется в сторону Сватово, наступая с двух плацдармов на реке Оскол в районе Боровое и Двуречная.

Первый находится в 20 километрах к востоку от Лимана, и украинские силы ведут бои уже в 10 километрах от него. Сватово расположено примерно в 40 километрах на север от Кременной. Эти городки также соединяет Красная река, дополнительное препятствие.

Обстановка в районе Лимана, который украинские войска освободили 1 октября, после взятия города не успокоилась. Не снижая темпа, ВСУ продолжили наносить удары, продвигаясь сразу по нескольким направлениям.

Сразу после того, как Лиман перешел под контроль ВСУ, многие в России публично обвинили в некомпетентности российских военачальников - командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина и даже начальника генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова.

Потеря Лимана произошла как раз в то время, когда Владимир Путин проводил серию официальных мероприятий, аннексируя территории, которые захватила Россия . Поэтому это поражение важно и с политической точки зрения.

Теперь российская армия должна будет реагировать сразу на два кризиса, что довольно сложно с точки зрения обороны. Два украинских наступления требуют от военных РФ сложной организации снабжения, поддержки, перемещения резервов, наконец, рассеивают внимание командования.

Таким образом, ВСУ сумели воспользоваться инициативой, которой они завладели еще в августе, навязав российской армии бои в тех районах, которые были более удобны для украинцев.

Южнее Кременной линия фронта изгибается - ВСУ удерживает выступ, который вдается в глубину обороны российской армии вдоль реки Северский Донец, в центре которого находится город Белогоровка. Этот выступ угрожает с юга Кременной, но там ВСУ придется форсировать Северский Донец.

Это довольно сложная операция, и она полностью зависит от того, насколько российские войска смогли подтянуть резервы и закрепиться на позициях вокруг города. Если этого сделать не получилось, то Кременная в ближайшие дни может разделить судьбу Лимана.

С одной стороны выступа, который вдается в российские позиции в районе Борового, находится Кременная, а с другой - Лисичанск, который может в будущем стать новой целью украинского наступления. И если сохранится движение в сторону Рубежного, то под угрозой окажутся и Лисичанск с Северодонецком.

Выше к северу в районе Сватово украинские силы наступают более активно, и, как считают многие украинские и российские военные корреспонденты и эксперты, именно там Украина постарается совершить маневр, взяв город в клещи или даже окружив.

„Зато [ВСУ] пытается выходить на трассу Кременная-Сватово в районе Краснопоповки, чтобы отрезать сообщение между городами, которое и сейчас по этой трассе очень рискованное. Ощущение, что Кременную враг хочет оставить на потом, а высвободившиеся на Лимане силы планирует направить на соединение с Купянской группировкой… в Сватово. Как и раньше полагаю, что этот город будет в ближайшее время главной целью ВСУ“, - написал в понедельник российский военный корреспондент Александр Коц.

Главной задачей для российских войск в этом районе остается попытаться сдержать украинское наступление. Сложность этой задачи в том, что у россиян не было достаточно времени, чтобы хорошо подготовить оборону.

Кроме того, как в масштабах всего фронта российскому командованию приходится решать одновременно два кризиса, так и в этом районе им также необходимо готовить к обороне два города и пространство между ними.

Наступление под Херсоном