Спортивный журналист, сбежавший из России: на войну отправляют случайных людей, в том числе больных и людей старше 50 лет

„Россия полна ужаса. Люди паникуют. Вы в Финляндии не знаете всей ситуации“, — сказал Алексей финской газете Iltalehti. Журналист принял непростое решение покинуть родину после того, как президент Путин объявил частичную мобилизацию.

Алексей не сказал, куда именно он сбежал, потому что опасается за свою безопасность. Iltalehti утверждает, что он не бежал в Финляндию.

По словам Алексея, история российских СМИ о призыве мужчин на фронт не соответствует действительности. „Кого угодно могут отправить на войну. Говорят, что в первую волну на войну будут отправлять только молодых людей с военной подготовкой, но уже в первые дни стало ясно, что людей призывают совершенно произвольно. Больных и тех, кому за 50, так же забирают на войну“.

Алексей утверждает, что об отравление на фронт, не может быть и речи. „Я лучше пойду в тюрьму, чем в армию. Мысли о том, что придется убить невинного человека и потом жить с этим, ужасна. Я не позволю никому разрушить мою жизнь. Я не собираюсь никого убивать из-за Путина“.

Алексей признается, что эта война для него особенно страшна, потому что у него есть друзья в Украине. „Неделю не мог спать (в начале войны). Это страшная и преступная война. Даже мы, русские, не можем понять, что произошло в Украине за последние полгода“.

Независимая российская газета „Новая газета“ сообщила, что, по подсчетам ФСБ России, за первые четыре дня после объявленной Путиным мобилизации страну покинуло не менее 261 000 человек.

Алексей огорчен тем, что многие европейские страны закрыли свои границы для россиян или прекратили выдачу виз. „Европа подбрасывает козыри в карманы российского государства и пропагандистов. Те, кто не уедет из России, окажутся на войне. Они должны стрелять в украинцев. Вы хотите этого?'

Журналист не знает, как долго ему придется быть вдали от родины. Может пол года, может дольше. „Я люблю свою страну, но ненавижу правительство. Я надеюсь, что это правительство рухнет и все смогут вернуться в Россию“, — добавил Алексей.