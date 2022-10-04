Исторический момент для эстонского футбола: со следующего года будет внедрена система VAR

По словам президента ЭФС Айвара Похлака, это несколько очень важных шагов в развитии высшей лиги чемпионата Эстонии. „Высшая лига, является самой профессиональной и самой популярной футбольной лигой в Эстонии. Проект видеоарбитра сделает лигу еще более привлекательной“, — сказал Похлак.

ЭФС очень тщательно подготовилась к введению видеоарбитра в высшей лиге, связавшись с десятью различными компаниями, которые предоставляют технические решения для системы VAR. В Эстонии видеоарбитры будут работать с системой VOGO, которая включает в себя гарнитуры Vokkero, видеосерверы, дисплеи, необходимые для работы видеоарбитра и машину для повторов. Решение упрощено, но похоже на систему, используемую в квалификации чемпионата Европы

С 2023 года ЭФС будет назначать видеоарбитра и помощника видеоарбитрана каждую игру высшей лиги. Они будут находиться в специальном помещении, построенном для видеоарбитров на таллиннской „А. Ле Кок Арене“. Видеоарбитры могут вмешиваться в четыре момента игры: в случае голов; в ситуациях с красной карточкой; в ситуациях пенальти или если судья показывает желтую или красную карточку не тому человеку. Система VAR помогает исправлять человеческие ошибки, которые могут повлиять на результат, и способствует честной игре.

Вместе с введением видеоарбитров продолжат развиваться и прямые трансляции матчей высшей лиги, будут добавлены дополнительные камеры. В высшей лиге будут использоваться от четырех до семи камер.

Использование видеоарбитра осуществляется в тесном сотрудничестве между ЭФС и Международной федерацией футбола (ФИФА). ЭФС начнет обучать видеоарбитров и их помощников в ноябре. Первый курс длится четыре месяца, система будет тестироваться на играх Зимнего турнира. В Эстонии право обучать видеоарбитров имеют судейские наблюдатели УЕФА Уно Тутк и Ханнес Каазик, которые будут также привлекать специалистов ФИФА.