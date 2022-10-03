ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (222-й день) | Украинская армия продолжает наступать в Херсонской и Донецкой областях

Генштаб ВСУ: Россия отправляет на фронт силовиков самопровозглашенной ДНР

„Утраты подразделений, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, пополняются за счет представителей так называемых „силовых структур“, которые действуют на временно оккупированной территории Донецкой области, - пишет Генштаб ВСУ. – Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет возлагаться на подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации“.

ЕС предоставит Украине 5 млрд евро для бюджета

До конца года Европейский союз предоставит Украине макрофинансовую помощь на 5 млрд евро сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, первая часть этого пакета поступит уже в середине октября, а остальное – в ноябре и декабре.Как сказал Домбровскис, эти средства будут направлены на первоочередные нужды бюджета, в том числе выплату зарплат и пенсий.

Кулеба в Африке: Россия несет на континент разруху, перевороты и голод, нужно ее остановить

„Россия напала не только на Украину. Она несет разруху и поддерживает военные перевороты в Африке. Мы должны объединить наши усилия, чтобы остановить этот негативный тренд“, - подчеркнул глава украинской дипломатии во время совместной пресс-конференции в Дакаре с министром иностранных дел Сенегала Аисатой Таль Саль.

Британская разведка: признание Путиным ошибок мобилизации показывает масштаб проблемы

Военная разведка министерства обороны Великобритании, комментируя заявления президента России от 29 сентября об ошибках во время мобилизации, которые нужно исправлять, удивляется „необычайно быстрому“ признанию Владимиром Путиным возникших проблем. По мнению британской разведки, это подчеркивает, насколько дезорганизована была мобилизация в течение первой недели (после 21 сентября).

Петреус: США уничтожат российские войска и технику в Украине, если Путин применит ядерное оружие