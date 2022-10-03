ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (222-й день) | Украинская армия продолжает наступать в Херсонской и Донецкой областях
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Генштаб ВСУ: Россия отправляет на фронт силовиков самопровозглашенной ДНР
„Утраты подразделений, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения, пополняются за счет представителей так называемых „силовых структур“, которые действуют на временно оккупированной территории Донецкой области, - пишет Генштаб ВСУ. – Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет возлагаться на подразделения Федеральной службы безопасности Российской Федерации“.
ЕС предоставит Украине 5 млрд евро для бюджета
До конца года Европейский союз предоставит Украине макрофинансовую помощь на 5 млрд евро сообщил заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. По его словам, первая часть этого пакета поступит уже в середине октября, а остальное – в ноябре и декабре.Как сказал Домбровскис, эти средства будут направлены на первоочередные нужды бюджета, в том числе выплату зарплат и пенсий.
Кулеба в Африке: Россия несет на континент разруху, перевороты и голод, нужно ее остановить
„Россия напала не только на Украину. Она несет разруху и поддерживает военные перевороты в Африке. Мы должны объединить наши усилия, чтобы остановить этот негативный тренд“, - подчеркнул глава украинской дипломатии во время совместной пресс-конференции в Дакаре с министром иностранных дел Сенегала Аисатой Таль Саль.
Британская разведка: признание Путиным ошибок мобилизации показывает масштаб проблемы
Военная разведка министерства обороны Великобритании, комментируя заявления президента России от 29 сентября об ошибках во время мобилизации, которые нужно исправлять, удивляется „необычайно быстрому“ признанию Владимиром Путиным возникших проблем. По мнению британской разведки, это подчеркивает, насколько дезорганизована была мобилизация в течение первой недели (после 21 сентября).
Петреус: США уничтожат российские войска и технику в Украине, если Путин применит ядерное оружие
США и их союзники уничтожат российские войска и технику в Украине, а также потопят ее Черноморский флот, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие, предупредил в воскресенье бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус.
Институт изучения войны: после поражений в Харьковской области и Лимане тон российской пропаганды поменялся
Американский Институт изучения войны (ISW) очередную сводку-анализ полностью посвятил тому, как изменилось российское информационное пространство после поражений в Харьковской области и Лимане, а также из-за начавшейся мобилизации. Американские аналитики констатируют, что российская публика стала слышать гораздо больше критики в адрес генералов.
В Турции спустили на воду украинский корвет
В Стамбуле в воскресенье торжественно спустили на воду первый из заказанных Украиной корветов - „Гетман Иван Мазепа“.Корвет серии „Ада“ был заложен в прошлом году. Согласно открытым данным, это корабль длиной 99,5 м и водоизмещением 2400 тонн, вооруженный торпедными аппаратами, противокорабельными ракетами, зенитным ракетным комплексом, а также пушкой и пулеметами.
ВСУ продолжают успешное контрнаступление в южных и восточных районах Украины
В понедельник украинские войска взяли под свой контроль село Торское в Донецкой области и село Миролюбовка в Херсонской области. Взятие Торского имеет важное стратегическое значение, так как этот населенный пункт находится в 22 километрах от Кременной – важного транспортного узла в Луганской области, где российские войска пока еще держат оборону. В понедельник ВСУ также сообщили о сбитом российском штурмовике Су-25 в Херсонской области.
Путин заменил командующего Западным военным округом
Журналисты обнаружили, что генерал-полковник Александр Журавлев больше не занимается командованием Западным военным округом (ЗВО) России. Эту позицию теперь занимает генерал-лейтенант Роман Бердников, в последнее время руководивший российской военной операцией в Сирии.
Кадровую перестановку провели, не привлекая внимания прессы. О новом назначении написал в своем телеграм-канале сопредседатель партии „Справедливая Россия - Патриоты - За правду“, писатель Захар Прилепин.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли удар по больнице в Купянском районе.
„К сожалению, погиб врач-анестезиолог, одна медсестра ранена. Информация о пострадавших еще уточняется“, - написал Синегубов в своем телеграм-канале. По его словам, здание больницы практически полностью разрушено с первого по четвертый этажи.