Илон Маск назвал „наиболее вероятный“ исход войны в Украине

Маск выделил четыре основных параметра возможного перемирия.

Новое голосование в оккупированных регионах Украины под наблюдением ООН: „Россия покидает их, если таким будет выбор жителей“.

Крым „формально“ остается частью России, как это было с 1783 года («До ошибки Хрущева“, — написал Маск).

Гарантируются поставки воды в Крым.

Украина остается нейтральным государством.

В реплаях к посту Маск предположил, что, на его взгляд, это „наиболее вероятный“ сценарий. Он также предложил своим подписчикам поддержать или отвергнуть его. На момент написания новости „Медузы“ в опросе приняли участие более 200 тысяч человек, 54,5% из них проголосовали „за“.

Вскоре после публикации Маск пожаловался на „мощную атаку ботов“.

Зеленский организовал собственное голосование в „Твиттере“

После предложений Маска, поставивших под вопрос территориальную целостность Украины, свое возмущение в комментариях высказали тысячи пользователей, в том числе представитель Украины в ООН, а также дипломат Андрей Мельник, который до недавнего времени работал украинским послом в Германии. Последний отреагировал на пост Маска, в нецензурной форме послав его к черту на английском языке.

В ответ на комментарий одного из пользователей о том, что своими твитами он настроил против себя множество украинцев, Маск написал: „Вы думаете, что я хочу быть популярным. Мне до этого нет дела. Но мне есть дело до того, что миллионы людей умрут зря за практически тот же результат“.

На фоне скандала собственный твит разместил президент Украины. Зеленский спросил пользователей: какого Маска вы поддерживаете больше - того, что поддерживает Россию, или того, что за Украину. Из примерно 150 тыс. проголосовавших по состоянию на 22:00 более 92% высказались за того Маска, который поддерживает Украину.