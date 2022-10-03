Звери
03.10.2022, 19:43

Прощай, Миккенс! В Раквере скончалась знаменитость местного замка

 
Mickens
Mickens
ФОТО: SA Virumaa Muuseumid

В воскресенье утром скончался пожилой осел Раквереского замка Миккенс, который был любимцем посетителей, пишет rus.err.

„Миккенс был большим другом детей и музея. Вместе с Дедом Морозом он также помогал доставлять детям подарки на Рождество. Смерть осла была очень неожиданной, работникам замка будет не хватать Миккенса“, - сказал директор Раквереского замка Андрус Ээсмаа.

Миккенс поселился в Раквереском замке весной 2016 года, приехав сюда из Германии, и за это время принял сотни тысяч посетителей, участвовал в индийской рекламе и попадал в новостную ленту благодаря своим захватывающим приключениям в городе.

В Германии его обучили перевозить грузы и людей. В Раквере можно было покататься на Миккенсе и его лучшем друге - лошади Тарзане.


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