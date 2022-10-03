Прощай, Миккенс! В Раквере скончалась знаменитость местного замка

„Миккенс был большим другом детей и музея. Вместе с Дедом Морозом он также помогал доставлять детям подарки на Рождество. Смерть осла была очень неожиданной, работникам замка будет не хватать Миккенса“, - сказал директор Раквереского замка Андрус Ээсмаа.

Миккенс поселился в Раквереском замке весной 2016 года, приехав сюда из Германии, и за это время принял сотни тысяч посетителей, участвовал в индийской рекламе и попадал в новостную ленту благодаря своим захватывающим приключениям в городе.

В Германии его обучили перевозить грузы и людей. В Раквере можно было покататься на Миккенсе и его лучшем друге - лошади Тарзане.



