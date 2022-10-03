Эстония присоединились к бойкоту конгресса FIG из-за России

Федерации гимнастики Польши и Эстонии не будут участвовать в конгрессе международной федерации (FIG) в Стамбуле из-за допуска к мероприятию делегаций России и Белоруссии. Об этом сообщает Insidethegames со ссылкой на заявления глав польской и эстонской организаций Петра Дека и Пеэтера Тишлера.



Ранее от участия в конгрессе отказались Украина и Норвегия. Норвежцы в июле заявили о невозможности провести конгресс FIG в Саннефьорде из-за рекомендаций национального Олимпийского комитета и Министерства культуры не принимать никаких представителей России и Белоруссии. Мероприятие было перенесено в Турцию.



Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил „РИА Новости“, что уже 130 национальных федераций зарегистрировались в качестве участников конгресса. По поводу Польши и Эстонии Титов сказал: „Не хочу подливать масла в огонь, это их право [так поступать]“, пишет RBC.