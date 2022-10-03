Прогнозы эстонского экономиста не радуют: высокая стоимость энергии и рост стоимости жизни снижают спрос

В производственном секторе наибольшее влияние имеет обрабатывающая промышленность, где объём производства в августе упал почти на 4%. Объём производства в обрабатывающей промышленности падает с июня. Самое сильное негативное влияние на этот сектор оказало падение производства изделий из дерева и металла в августе. Однако если не брать в расчет разницу в календарных днях между этим и прошлым годом, то в августе после двух месяцев спада объем производства в обрабатывающей промышленности восстановился, увеличившись почти на 2%. И всё-таки перспективы роста обрабатывающей промышленности по-прежнему ухудшаются.

В августе производство энергии выросло на одну десятую в годовом исчислении благодаря быстрому росту производства электроэнергии, в то время как производство тепла снизилось. Производство электроэнергии было на 29% выше, чем в августе прошлого года, но производство тепла упало на 11%. В то же время потребление электроэнергии в августе немного снизилось. Хотя в течение некоторого времени производство электроэнергии активно росло благодаря высоким ценам, более низкая база по сравнению с прошлым годом, когда производство электроэнергии упало, способствовала августовскому росту. Объём производства в горнодобывающей промышленности вырос на 121% в годовом исчислении благодаря добыче торфа, но это опять же был сильный эффект базы. В августе прошлого года добыча торфа резко сократилась, что привело к снижению сравнительной базы.

Скромный рост в производственном секторе был обеспечен ростом в энергетике и горнодобывающей промышленности. В то же время объём производства в обрабатывающей промышленности продолжал падать. Промышленность оказывает сильное и системное влияние на экономику, так как созданная в этом секторе добавленная стоимость составляет 18% от общей добавленной стоимости Эстонии, в то время как на долю обрабатывающей промышленности приходится почти 15%. Обрабатывающая промышленность также является крупнейшим экспортером товаров.

Оборот в производственном секторе вырос на 14%, а в промышленном секторе – на 12%, чему способствовал сильный рост цен. Однако в последние месяцы рост цен на продукцию обрабатывающей промышленности пошел на спад. Рост отпускных цен в обрабатывающей промышленности достиг своего пика в июне и с тех пор постепенно замедлялся. Рост экспортных и импортных цен также замедлился. В обрабатывающей промышленности рост экспортных цен в этом году опередил рост импортных цен, что означает улучшение условий торговли для компаний. В то же время цены на энергоносители являются одной из основных статей расходов для компаний.

Если сравнивать рост цен производителей в обрабатывающей промышленности Эстонии с ростом цен в других странах Балтии и в среднем по еврозоне, то за последние три года более быстрый рост цен наблюдался только в Латвии. Хотя в первые два месяца третьего квартала рост оборота в обрабатывающей промышленности был ещё относительно сильным, он слабее, чем во втором квартале. Следует также учитывать, что быстрый рост производственных затрат компаний замедляет рост их добавленной стоимости, что, в свою очередь, ограничивает возможности для сильного повышения заработной платы без ущерба для рентабельности.

Чувство уверенности в эстонской промышленности упало до уровня, наблюдавшегося до коронакризиса

Прогноз производства и оценки новых заказов также резко ухудшились. Они еще не настолько плохи, как это было в начале коронакризиса весной 2020 года. Хотя для всё большего числа компаний недостаточный спрос является основным сдерживающим фактором для бизнеса, доля таких компаний (38% в третьем квартале) значительно ниже среднего показателя за последние 10 лет.

Экономические перспективы еврозоны еще больше ухудшатся в четвертом квартале

Общее чувство уверенности в Европейском союзе упало до уровня девятилетней давности. В Швеции, однако, оно упал до уровня середины 2009 года. Как и в Эстонии, чувство уверенности всё ещё значительно выше того, которое было во время сильного шока, вызванного коронакризисом. Тем не менее, как общий индекс деловой активности в еврозоне, так и индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности свидетельствуют о снижении экономической активности во все месяцы третьего квартала. В сентябре общий индекс деловой активности в еврозоне упал до 20-месячного минимума, а индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности – до 27-месячного минимума.

Экономика Германии демонстрирует особенно низкие показатели. В еврозоне как обрабатывающая промышленность, так и сфера услуг испытывают всё больше трудностей в связи с падением спроса. В результате экономика еврозоны, возможно, уже в третьем квартале сократится или, по крайней мере, быстро замедлится. Однако прогноз на четвёртый квартал еще хуже. Если раньше основной проблемой еврозоны были сбои в цепочках поставок, то уже в течение некоторого времени высокие цены на энергоносители и рост стоимости жизни ещё и снижают спрос.