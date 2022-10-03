МНЕНИЕ | Чем больше украдут, тем слабее армия РФ

Депутат Госдумы Андрей Гурулёв , который раньше был заместителем командующего Южным военным округом, заявил об исчезновении со складов полутора миллионов комплектов военной формы. „Оно всё было, оно куда испарилось-то? Это никто нигде никак ничем не может объяснить!“ — недоумевает генерал.

Я думаю, только делает вид, что недоумевает. Так уж в самом деле „никто нигде никак ничем“? Готов нацепить себе на грудь дурацкий значок „Не знаешь? Спроси меня!“ и поделиться с генерал-лейтенантом догадкой: „Форму украли!“ Украли, продали, а на вырученные денежки кто-то построил себе дачу или даже купил домик на юге Европы. А может быть послал своих деток учиться в Сорбонну.

Генерал-депутат удручен, а я нисколечко. Украли – и замечательно! Чем больше у армии крадут, тем слабее она становится. Хотелось бы, чтобы также разворовали стрелковое оружие, легкое и тяжелое вооружение, а еще лучше – стратегическое ядерное оружие. Может быть, после этого мир вокруг нас облегченно вздохнет и расслабится.

Коррупция, конечно, бич страны, но тут я с Алексеем Навальным не вполне согласен. При всех минусах у коррупции есть существенный плюс – этот бич бьет не только по интересам общества, но и по замыслам власти. А какие у нее замыслы, мы хорошо знаем.

Господа генералы, адмиралы, офицеры, старшины, мичманы и рядовые! И конечно интенданты, это ваше законное. Воруйте с армейских складов со страшной силой, чтобы автоматы ржавели, танки глохли, самолеты не взлетали, а ракеты со всеми видами боеголовок взрывались непосредственно при запуске.

Чем слабее диктатура, тем больше у нас шансов выжить. И соседям нашим легче.