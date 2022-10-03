ФОТО | Алар Карис после заседания Совета по гособороне: Россия играет в опасные игры. Нужно быть готовым к черным сценариям(55)
Президент Эстонии созвал в понедельник, 3 октября, заседание Совета по государственной обороне, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности и сотрудничество с союзниками по НАТО для усиления обороны восточного крыла альянса. По словам главы эстонского государства, Россия играет в опасные игры не только на поле боя, но и с энергетической безопасностью всей Европы.
„Утечки на прошлой неделе на газопроводах „Северный поток“ - явная эскалация“, - сказал Алар Карис.
„Десятки лет продолжающиеся усилия Москвы создать у Европы через энергетическую зависимость критическую уязвимость показывают теперь свой ужасный лик“. По словам главы Эстонии, это означает, что сейчас эстонское государство должно предпринять серьезные усилия, чтобы обеспечить предстоящей зимой энергетическую безопасность.
„Я хочу, чтобы все жители Эстонии знали, что это Россия стоит за ростом цен последнего года на энергию. Цель Москвы - загнать Эстонию и всю Европу в угол, заставить нас отступить от своих принципов и поддержки Украины“, - сказал президент ЭР на последовавшей после заседания Совета по гособороне пресс-конференции. И добавил, что на шантаж мы не поддадимся.
По мнению Кариса, в свете поведения России нужно быть готовыми к неблагоприятным сценариям развития событий.
„Мы справимся. Но мы должны всё же учитывать, что при самых лучших планах важно быть готовым и к чрезвычайным событиям - будь это снежная буря, весенний паводок или отключения электричества“.
Президент Карис отметил, что обеспечение снабжения газом должно быть одной из важнейших задач для правительства и заверил, что эстонское государство сделает всё для того, чтобы проблемы не возникли.
„Совет по гособороне получил подробную картину сценариев риска и мер, которые бы гарантировали, что свет и тепло были бы этой зимой во всех домах Эстонии“, - сказал Карис.
„Сегодня вопрос не только в цене, которую придется зимой заплатить за тепло в домах и электричество, но и других рисках. Я думаю о возможных временных отключениях электричества. Также и о снабжении газом в отопительный период“.
Президент адресовал всем жителям две просьбы. Во-первых, больше внимания уделить умению справляться самому, семье и своему предприятию в случае перебоев в подаче электричества. А во-вторых, экономить в энергопотреблении там, где это возможно и разумно. „Спокойно продумайте, какие могли бы быть последствия перебоев в электроснабжении и альтернативные решения. Государство готово, чтобы в таких ситуациях помочь тем, кто нуждается. Но постараемся сделать так, чтобы число этих нуждающихся было бы минимально“, - сказал Карис.
„Государство должно показать пример, и многие госучреждения уже находятся на режиме экономии“, - добавил президент и призвал каждого жителя посмотреть на свои привычки и подумать, что можно было бы делать по-другому, используя „умные“ решения.
Совет по гособороне является консультативным органом при президенте Эстонии, его заседания проводятся в соответствии с необходимостью.
В состав совета входят председатель Рийгикогу, премьер-министр, председатель комиссии Рийгикогу по гособороне, председатель комиссии Рийгикогу по международным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны.