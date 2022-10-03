ФОТО | Алар Карис после заседания Совета по гособороне: Россия играет в опасные игры. Нужно быть готовым к черным сценариям

„Утечки на прошлой неделе на газопроводах „Северный поток“ - явная эскалация“, - сказал Алар Карис.

„Десятки лет продолжающиеся усилия Москвы создать у Европы через энергетическую зависимость критическую уязвимость показывают теперь свой ужасный лик“. По словам главы Эстонии, это означает, что сейчас эстонское государство должно предпринять серьезные усилия, чтобы обеспечить предстоящей зимой энергетическую безопасность.

„Я хочу, чтобы все жители Эстонии знали, что это Россия стоит за ростом цен последнего года на энергию. Цель Москвы - загнать Эстонию и всю Европу в угол, заставить нас отступить от своих принципов и поддержки Украины“, - сказал президент ЭР на последовавшей после заседания Совета по гособороне пресс-конференции. И добавил, что на шантаж мы не поддадимся.

По мнению Кариса, в свете поведения России нужно быть готовыми к неблагоприятным сценариям развития событий.

„Мы справимся. Но мы должны всё же учитывать, что при самых лучших планах важно быть готовым и к чрезвычайным событиям - будь это снежная буря, весенний паводок или отключения электричества“.

Президент Карис отметил, что обеспечение снабжения газом должно быть одной из важнейших задач для правительства и заверил, что эстонское государство сделает всё для того, чтобы проблемы не возникли.

„Совет по гособороне получил подробную картину сценариев риска и мер, которые бы гарантировали, что свет и тепло были бы этой зимой во всех домах Эстонии“, - сказал Карис.

„Сегодня вопрос не только в цене, которую придется зимой заплатить за тепло в домах и электричество, но и других рисках. Я думаю о возможных временных отключениях электричества. Также и о снабжении газом в отопительный период“.