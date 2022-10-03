Delfi в Украине | Переселенцы и потерявшие дома горожане Бучи обратились за помощью к жителям Эстонии

За проживание в модульном городке платит мэрия. Однако долго в таких условиях жить невозможно. Такие домики предназначены только для временного пребывания. Например, их использовали в США после природных катастроф.

К счастью, местные власти помогают и с обедами, которые привозят два раза в день. Но если есть дети, то, например, кашу надо готовить самим.

Модульные дома предоставила Польша, но они на обеспечении у местного бюджета - горсовета. Дома рассчитаны на 320 человек, сейчас они заселены наполовину.

По словам коменданта, каждая комната рассчитана на четырех человек. Но если заселяется семья, то к ней никого не подселяют, даже если в семье два человека. Если же человек заселяется один, то к нему могут подселить другого по принципу общежития - к мужчине мужчину, к женщине женщину.

Ольга Анатольевна провожает нового жильца до комнаты. Она поясняет, что сейчас в этом помещении, где никто еще не жил, температура по-осеннему холодная. „Но как включится конвектор, будет тепло“, - успокаивает она.

Тем временем Алексей Иванович интересуется у коменданта, какие документы необходимо предоставить для проживания. „Паспортные данные, их можно сфотографировать и переслать на Viber“, - говорит Ольга Анатольевна, параллельно интересуясь, согласовал ли мужчина все заранее в местной мэрии. „Ну, да“, - не совсем уверенно отвечает он.

Буквально через минуту подъезжает мужчина лет 60. Это Алексей Иванович, родом он из оккупированного Мариуполя. Комендант идет показывать мужчине комнату, где тот будет жить вместе со своей семьей, которую вывез на машине из-под бомбежек. Машина - единственное имущество, которое осталось у мариупольца.

Возвращение на родину

На кухне мы встречаем другую жительницу дома - Татьяну Матюшенко, которая недавно вернулась из Италии. Туда она уехала после вторжения России в Украину, но теперь приняла решение вернуться на родину вместе с ребенком.

„Как говорят, где родился, там и пригодился. У меня общественная организация, которая занимается освобождением пленных. Муж находится в плену 6-й год в Донецке. Продолжать бороться за мужа легче здесь, чем на расстоянии, поэтому мы вынуждены были вернуться“, - рассказывает она.

„Люди возвращаются и на Восток, на неокуппированные территории, - добавляет комендант. - У людей закончились деньги, кто-то не может найти себе работу. Это и ностальгия. Я сама со Славянска, каждый день спрашиваю: „Когда же можно уже домой?“»

Обращение к жителям Эстонии

„Я знаю, что Эстония поддерживает Украину. Хотела бы узнать, есть ли возможность чтобы Эстония помогла* нам, как беженцам? У нас, слава богу, благодаря Польше появились такие блоки, где мы можем жить. Мы не откажемся ни от чего, потому что у нас дети. Мы нуждаемся в роутере, у нас нет вайфая. У нас дети, которые должны учиться онлайн, нам нужны ноутбуки“, - рассказывает Татьяна Матюшенко.

По словам коменданта, модульный городок остро нуждается в генераторах мощностью в 5 кВт. „Это самый оптимальный, самый минимум. Скоро у нас начнутся проблемы со светом, об этом местные бучане нас предупреждали. У них каждый год зимой проблемы со светом, когда включается много приборов. Электричество пропадает на час-два-три. В этих модулях мы просто замерзнем за полчаса, если будет мороз. Нам хотя бы один генератор на модуль“, - говорит о нуждах Ольга Анатольевна.

Помощь жителям городка

К разговору подключается другая женщина. Это Татьяна, которая родом из Бучи, она волонтер, помогает жителям модульного городка.