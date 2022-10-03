„Наверное, такое уже никогда не повторится“. Как 25 лет назад „Сконто“ играл с „Барселоной“

Именно тогда латвийские игроки и тренеры по-настоящему поверили: с грандами можно играть. Их можно обыгрывать. Семь лет спустя это привело их к самому громкому успеху: участию в Чемпионате Европы 2004 года. Delfi.lv рассказывает историю противостояния „Сконто“ и „Барселоны“.