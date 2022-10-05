Продавцы газа: либо в Палдиски швартуются танкеры СПГ, либо в январе газ закончится и наступят „темные времена“

Компания Elering, отвечающая за инфраструктуру газоснабжения, подтверждает наличие всего необходимого для того, чтобы газ не закончился в предстоящую зиму. Однако с приближением зимы продавцы газа все больше беспокоятся и утверждают, что с января дефицит газа вполне возможен, что, в свою очередь, может привести к ограничениям потребления электроэнергии. „В январе, феврале и марте бесперебойность газоснабжения может стать проблематичной“, — заявил на прошлой неделе член правления Alexela Марти Хяэль в ходе обсуждения в финансовой комиссии Рийгикогу. Страх продавцов газа усугубляется недоверием к руководителю Elering Таави Вескимяэ. Опасения возникают на почве сомнений в том, что Elering не справится с монтажом газопровода, то есть подключением приемного сегмента терминала СПГ к газовой сети.