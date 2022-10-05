Новости Эстонии
05.10.2022, 13:20

Продавцы газа: либо в Палдиски швартуются танкеры СПГ, либо в январе газ закончится и наступят „темные времена“

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Труба, соединяющая СПГ терминал в Палдиски с газовой сетью, готова к монтажу. От этой трубы может зависеть, хватит ли в Эстонии газа до конца зимы.
Труба, соединяющая СПГ терминал в Палдиски с газовой сетью, готова к монтажу. От этой трубы может зависеть, хватит ли в Эстонии газа до конца зимы.
ФОТО: Elering | erakogu

Еще в августе, говоря о ближайшем будущем, продавцы голубого топлива были уверены, что этой зимой газ не закончится. Однако за два месяца оптимизма в их словах поубавилось.

Компания Elering, отвечающая за инфраструктуру газоснабжения, подтверждает наличие всего необходимого для того, чтобы газ не закончился в предстоящую зиму. Однако с приближением зимы продавцы газа все больше беспокоятся и утверждают, что с января дефицит газа вполне возможен, что, в свою очередь, может привести к ограничениям потребления электроэнергии. „В январе, феврале и марте бесперебойность газоснабжения может стать проблематичной“, — заявил на прошлой неделе член правления Alexela Марти Хяэль в ходе обсуждения в финансовой комиссии Рийгикогу. Страх продавцов газа усугубляется недоверием к руководителю Elering Таави Вескимяэ. Опасения возникают на почве сомнений в том, что Elering не справится с монтажом газопровода, то есть подключением приемного сегмента терминала СПГ к газовой сети.

Объем, необходимый Финляндии, не подлежит изменению

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