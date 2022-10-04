РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА | „Он встает, говорит: „плохие вы актеры“ и начинает бить себя по горлу“. Как беженец едва не убил себя на границе с Эстонией

Светлана (имя изменено и известно редакции) уже находится в Эстонии. Однако буквально несколько дней назад ей пришлось пережить настоящее „испытание границей“. По ее словам, сотрудники вели себя вежливо, даже с пониманием. Однако проведя на границе не одни сутки без сна и полноценного питания, нервная система многих украинских беженцев все равно не выдерживала нагрузки. Подробнее прочитать про ситуацию на границе в целом можно здесь .

„Мы так долго были в пути, что я уже потерялась во времени. Мы не спали двое суток, и я уже не понимала, что происходит. На вторые сутки к вечеру ты уже начинаешь терять связь с реальностью. Ты даже не можешь ответить на обычные вопросы - было очень тяжело. Спали так: куда сел, там и начинал дремать - на стульях, еще где-то. Плюс было еще пасмурно, это тоже сыграло свою роль“ - рассказывает Светлана.