РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА | „Он встает, говорит: „плохие вы актеры“ и начинает бить себя по горлу“. Как беженец едва не убил себя на границе с Эстонией(1)
Недавно RusDelfi писал о том, что украинским беженцам приходится долгое время стоять в очередях на пересечение границы, чтобы выехать из России в Эстонию. Не выдержав напряжения, один человек даже нанес себе увечья - порезал горло разбитым стаканом. Мы связались со свидетельницей данного проишествия, которая рассказала, как это случилось.
Светлана (имя изменено и известно редакции) уже находится в Эстонии. Однако буквально несколько дней назад ей пришлось пережить настоящее „испытание границей“. По ее словам, сотрудники вели себя вежливо, даже с пониманием. Однако проведя на границе не одни сутки без сна и полноценного питания, нервная система многих украинских беженцев все равно не выдерживала нагрузки. Подробнее прочитать про ситуацию на границе в целом можно здесь.