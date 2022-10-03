Российская олимпийская чемпионка по гимнастике получила паспорт США

Олимпийская чемпионка Лондона в составе сборной России по художественной гимнастике Анастасия Назаренко получила гражданство США. Бывшая спортсменка опубликовала в „Инстаграм“ фотографии с вечеринки, посвященной этому событию, пишет RBK.



На фотографиях видно оформление квартиры флажками и воздушными шарами в виде букв USA, а сама Назаренко стоит с тортом, который украшен фигуркой статуи Свободы, изображениями американского флага и паспорта, закрытого эмодзи.



„Друзья, спасибо всем, кто пришел, чтобы отметить со мной это важное событие. Очень ценю. Дом полон цветов“, — написала 29-летняя Назаренко. Она также опубликовала сообщение одной из подруг, которая подписала фотографию: „В наши ряды американцев прибыло“.



Назаренко живет в США пять лет.



На Играх в Лондоне она стала чемпионкой в групповом многоборье, также на ее счету по три золота чемпионатов мира, Европы и Универсиады.