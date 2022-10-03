Звери
03.10.2022, 13:50

Спасатели вынесли из горящего хлева скотину и птиц

 (1)
Пожар в деревне Ряэбисе
Пожар в деревне Ряэбисе
ФОТО: Lõuna päästekeskus

В субботу спасатели в Йыгевамаа пришли на помощь домовладению, в котором огонь проник в хлев.

1 октября в 15:45 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Ряэбисе Йыгеваского уезда. Спасатели обнаружили горящий хлев с домашним скотом и птицами, а также практически разрушенные баню и сарай. Хозяин успел вывести из хлева корову, но телка оставалась внутри. Также из хлева спасли петухов и кур. Огонь перекинулся на дом, который был сильно поврежден пожаром и пришел в негодность. Крыша дома сгорела, как и часть подвесных потолков, здание пострадало от огня и затопления. Работы по тушению пожара заняли около шести часов и были завершены в 22:08.

Пожар в деревне Ряэбисе

К счастью, люди при пожаре не пострадали, однако пришлось искать другое место для ночлега. О ситуации был проинформирован социальный работник Йыгеваского самоуправления. Причина возгорания выясняется, пока основной версией считается неосторожное обращение с открытым огнем. Утром следующего дня и после обеда ​​спасатели были отправлены на тушение возгорания сена.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии