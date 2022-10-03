Спасатели вынесли из горящего хлева скотину и птиц

1 октября в 15:45 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Ряэбисе Йыгеваского уезда. Спасатели обнаружили горящий хлев с домашним скотом и птицами, а также практически разрушенные баню и сарай. Хозяин успел вывести из хлева корову, но телка оставалась внутри. Также из хлева спасли петухов и кур. Огонь перекинулся на дом, который был сильно поврежден пожаром и пришел в негодность. Крыша дома сгорела, как и часть подвесных потолков, здание пострадало от огня и затопления. Работы по тушению пожара заняли около шести часов и были завершены в 22:08.