Следователь страховой компании: страховое мошенничество может закончиться пятью годами тюрьмы
Страховой следователь — это опытный эксперт, от которого трудно скрыть как малейшую неправду, так и хорошо продуманное и заранее спланированное мошенничество.
Два работающих в Эстонии страховых общества, принадлежащие концерну Vienna Insurance Group, создали общий отдел Anti-Fraud, занимающийся профилактикой и расследованием страховых мошенничеств. Ежегодно внимание этой команды привлекает более 1500 подозрительных случаев. Примерно половина из них завершается обстоятельным расследованием. В зависимости от страхового случая внимание следователя страховой компании привлекают около 100 индикаторов, указывающих в деле на возможное мошенничество, многие из которых проверяются автоматически и с помощью современных технологий. Но все же, в большинстве случаев, требуется вмешательство человека. „При выявлении мошенничеств играют очень важную роль чутье и интуиция сотрудника. Специалист по урегулированию убытков с 10-летним стажем обычно и без помощи технологий поймет, что в деле что-то не так. В такой работе следователя страховой компании жизненно необходимы опыт работы в уголовной полиции, а также безупречная репутация“, — рассказывает руководитель отдела урегулирования убытков Seesam Индрек Петтер. Он отмечает, что идеальных преступлений, как правило, не бывает: всегда остаются некие следы или детали, на которые и нужно обратить внимание.
Больше всего мошенничеств связано со страхованием транспорта
Поскольку в Эстонии почти половину объема рынка обеспечивает страхование транспортных средств, очевидно, что большая часть мошенничеств связана именно с автотранспортом. В качестве одного из самых ярких примеров организованного мошенничества последних лет Петтер приводит деятельность международной группы мошенников, которая устраивала подставные дорожно-транспортные происшествия во всех странах Балтии. Команда следователей из Vienna Insurance Group раскрыли эту схему два года назад. „На разных перекрестках в Эстонии произошло не менее пяти похожих аварий, в которых мошенники пользовались невнимательностью других участников дорожного движения и умышленно делали их виновниками аварий. В постановочных авариях группировка использовала дорогие автомобили и в каждом случае заявляла сумму убытков в среднем на 15 000 евро. Эту сумму они пытались получить любой ценой, оказывая в том числе давление на работников страховых компаний“, — такой пример из недавнего прошлого приводит руководитель отдела выплат.
Помимо сферы ДТП, много попыток мошенничества связано со страхованием имущества и путешествий. „В качестве нового тренда можно отметить мошенничества, связанные с медицинским страхованием. Встречается довольно много поддельных документов, а соучастниками мошенничества становятся иногда и сами компании, которые оказывают различные услуги в этой сфере“, — отмечает Петтер.
В целом, обычные люди относятся к страховым мошенничествам слишком толерантно.
Хотя доля организованных мошенничеств, не так уж велика, они все же оказывают большое влияние с точки зрения финансов. Как правило, такие случаи связаны с требованиями на сумму более 10 000 евро, поскольку мошенникам нецелесообразно прилагать усилия ради меньших сумм. „И все же есть такие организованные группы мошенников, которые систематически работают именно с мелкими суммами, чтобы не привлекать большое внимание на уровне отдельных случаев. Подобные случаи также устанавливаются и передаются в полицию“, — сообщает Петтер.
Львиную долю от общего числа страховых случаев составляют совершенные в одиночку мошенничества, при которых размер требований колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Руководитель отдела урегулирования убытков Seesam называет печальной стороной своей работы ситуации, при которых в целом честные люди пытаются получить возмещение на большую сумму, чем им причитается, или запрашивают дополнительную компенсацию по какому-нибудь старому страховому случаю. „Это печально, поскольку такие люди ежедневно не воруют в магазине хлеб и молоко, но ради нескольких сотен евро готовы обмануть страховщика, рискуя при этом получить уголовное наказание“, — говорит Петтер. Он подчеркивает, что оба вида деятельности по сути являются обманом.
Также бывают ситуации, когда человек может сам не осознавать, что совершает мошенничество. Сюда относятся, например, случаи, когда человек получает двойную компенсацию от разных компаний. Представитель Seesam приводит пример, когда человек получает компенсацию за испорченный чемодан и от авиакомпании, и от страховщика. Другой пример: страховая компания возмещает стоимость авиабилетов, а через несколько месяцев выплатить компенсацию решает и авиакомпания. В таком случае клиент не возвращает страховщику ранее выплаченное возмещение. „Хотя человек может воспринимать двойную компенсацию как везение, на самом деле это обман страховщика“, — отмечает Петтер.
Страховое мошенничество может закончиться пятью годами тюрьмы
Минимальным наказанием за страховые мошенничества является денежный штраф, максимальным — тюремное заключение на срок до пяти лет. Отправлением правосудия и назначением наказания в Эстонии занимается судебная система. Поэтому если страховщик выявляет мошенничество, он, как правило, обращается в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела. Необдуманный поступок приведет к отметке в регистре наказаний, что может в будущем ограничить возможность работы на тех или иных должностях.
Так в отношении одной группы мошенников, которые занимались подставными авариями в Эстонии и в других странах Балтии, суд вынесен приговор: два с половиной года лишения свободы. „Обнаружение такой группы и прекращение ее деятельности в странах Балтии мы, конечно, считаем важной победой нашей команды. Всегда сложнее расследовать случаи, выходящие за пределы государственных границ, поскольку у нас нет возможности оперативно опросить людей и самостоятельно оценить убытки“, — говорит Петтер. По его словам, при разрешении таких ситуаций большим преимуществом оказывается хорошо налаженное сотрудничество со следователями других страховых компаний, в том числе из других стран. Кроме того, все больше пользы приносят современные технологии и приемы работы экспертов.
„Выйти на след мошенников группе Seesam помогают превосходно интегрированная система международного выявления мошенничеств, современные технологии, а также плотное сотрудничество с другими службами. В целом хотелось бы, чтобы в обществе активнее распространялось понимание того, что обман страховой компании является тоже мошенничеством и, в конечном итоге, такие расходы оплачиваются из кармана честных людей“, — резюмирует Индрек Петтер.