Следователь страховой компании: страховое мошенничество может закончиться пятью годами тюрьмы

Поскольку в Эстонии почти половину объема рынка обеспечивает страхование транспортных средств, очевидно, что большая часть мошенничеств связана именно с автотранспортом. В качестве одного из самых ярких примеров организованного мошенничества последних лет Петтер приводит деятельность международной группы мошенников, которая устраивала подставные дорожно-транспортные происшествия во всех странах Балтии. Команда следователей из Vienna Insurance Group раскрыли эту схему два года назад. „На разных перекрестках в Эстонии произошло не менее пяти похожих аварий, в которых мошенники пользовались невнимательностью других участников дорожного движения и умышленно делали их виновниками аварий. В постановочных авариях группировка использовала дорогие автомобили и в каждом случае заявляла сумму убытков в среднем на 15 000 евро. Эту сумму они пытались получить любой ценой, оказывая в том числе давление на работников страховых компаний“, — такой пример из недавнего прошлого приводит руководитель отдела выплат.

Два работающих в Эстонии страховых общества, принадлежащие концерну Vienna Insurance Group, создали общий отдел Anti-Fraud, занимающийся профилактикой и расследованием страховых мошенничеств. Ежегодно внимание этой команды привлекает более 1500 подозрительных случаев. Примерно половина из них завершается обстоятельным расследованием. В зависимости от страхового случая внимание следователя страховой компании привлекают около 100 индикаторов, указывающих в деле на возможное мошенничество, многие из которых проверяются автоматически и с помощью современных технологий. Но все же, в большинстве случаев, требуется вмешательство человека. „При выявлении мошенничеств играют очень важную роль чутье и интуиция сотрудника. Специалист по урегулированию убытков с 10-летним стажем обычно и без помощи технологий поймет, что в деле что-то не так. В такой работе следователя страховой компании жизненно необходимы опыт работы в уголовной полиции, а также безупречная репутация“, — рассказывает руководитель отдела урегулирования убытков Seesam Индрек Петтер. Он отмечает, что идеальных преступлений, как правило, не бывает: всегда остаются некие следы или детали, на которые и нужно обратить внимание.

Помимо сферы ДТП, много попыток мошенничества связано со страхованием имущества и путешествий. „В качестве нового тренда можно отметить мошенничества, связанные с медицинским страхованием. Встречается довольно много поддельных документов, а соучастниками мошенничества становятся иногда и сами компании, которые оказывают различные услуги в этой сфере“, — отмечает Петтер.

В целом, обычные люди относятся к страховым мошенничествам слишком толерантно.

Хотя доля организованных мошенничеств, не так уж велика, они все же оказывают большое влияние с точки зрения финансов. Как правило, такие случаи связаны с требованиями на сумму более 10 000 евро, поскольку мошенникам нецелесообразно прилагать усилия ради меньших сумм. „И все же есть такие организованные группы мошенников, которые систематически работают именно с мелкими суммами, чтобы не привлекать большое внимание на уровне отдельных случаев. Подобные случаи также устанавливаются и передаются в полицию“, — сообщает Петтер.

Львиную долю от общего числа страховых случаев составляют совершенные в одиночку мошенничества, при которых размер требований колеблется от нескольких сотен до нескольких тысяч евро. Руководитель отдела урегулирования убытков Seesam называет печальной стороной своей работы ситуации, при которых в целом честные люди пытаются получить возмещение на большую сумму, чем им причитается, или запрашивают дополнительную компенсацию по какому-нибудь старому страховому случаю. „Это печально, поскольку такие люди ежедневно не воруют в магазине хлеб и молоко, но ради нескольких сотен евро готовы обмануть страховщика, рискуя при этом получить уголовное наказание“, — говорит Петтер. Он подчеркивает, что оба вида деятельности по сути являются обманом.