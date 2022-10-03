Футбол
03.10.2022, 13:43

Ужас! В Индонезии уточнили число погибших в давке на футбольном матче

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ФОТО: ANTARA FOTO | Scanpix

В правительстве провинции Восточная Ява заявили, что во время беспорядков на матче в Маланге погибли 125 человек, а не 174, как сообщалось ранее.

Жертвами беспорядков и давки на футбольном матче в индонезийском Маланге стали как минимум 125 человек, еще 323 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя губернатора провинции Восточная Ява Эмиля Дардака и полицию.

Ранее местные власти сообщали о 174 жертвах и около 180 раненых. По словам Дардака, это могло быть связано с тем, что некоторых погибших посчитали дважды.

Трагедия произошла вечером 1 октября в концовке матча чемпионата страны между местной командой „Арема“ и „Персебаей“ (Сурабая), который завершился со счетом 2:3.

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