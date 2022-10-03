Плющенко выступил против мобилизации спортсменов
Евгений Плющенко, отвечая на вопрос о мобилизации спортсменов, подчеркнул, что „каждый должен заниматься своим делом“. При этом признался, что ему „было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению“.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выступил против призыва спортсменов в рамках частичной мобилизации.
„Каждый должен заниматься своим делом, — заявил Плющенко Metaratings. — Если ты в сборной страны, ты должен заниматься фигурным катанием. Профессиональный спортсмен должен расти, двигаться в своем направлении. Это логично“.
„Пришли повестки — можно подумать, что сделать с этим. Я еще раз повторю, армия ведь у нас и так мощная, количества людей достаточно, профессионалов достаточно“, — добавил он.
При этом Плющенко признался, что ему „было неприятно, когда увидел, как толпы людей ломятся в Казахстан, Белоруссию, Армению“.
Ранее двукратный олимпийский чемпион заявил, что не будет убегать, если придется повестка.
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