„В Бурачках гуманитарная катастрофа“: на границе России и Латвии люди в очереди по несколько дней спят на улице

„Вчера (разговор происходил 2 октября около пяти вечера — прим. ред.) их выгрузили из автобуса, они сформировались в группу из 15 человек. Около 21:00 прошла группа под номером 71, а сегодня номер 76 не может зайти с семи утра. Маме опять предстоит ночь на улице… Там есть круглосуточный магазин, но он работает только до двух ночи, они вчера ютились на полу там, а потом ходили просились ко всем в машины. Под утро мужчина пустил на пару часов погреться в свою легковушку“.

„Там ничего нет, никакой помощи, только палатка, затянутая полиэтиленом. Сейчас мама с еще одной женщиной пошли туда, там какой-то коврик, на котором можно полежать“, — говорит Алина. Она сейчас находится в Латвии, а ее 63-летняя мама, которая едет к ней из ЛНР, застряла на пограничном пункте Убылинка-Гребнево.

Она опубликовала у себя на странице фотографию листочка, на котором люди записывались в очередь в Бурачках: число слева — номер группы, справа — количество человек в группе.

„На границах ад, и в аду люди, — говорит Светлана Водолазская, волонтер „Рубикуса“ . — А российские КПП пропускают буквально несколько человек в день. В Бурачках уже реально гуманитарная катастрофа“.

Волонтеры организации „Рубикус“, помогающей украинцам уехать из России в Европу, рассказывают: в очереди уже умерло два человека, и один из этих случаев произошел на российско-латвийском пограничном пункте Убылинка-Гребнево: умерла 80-летняя женщина. В телеграм-чате людей, стоящих на пограничных пунктах, тоже ходят слухи о смертях, и рассказывают о еще одной: на пограничном пункте Кунична Гора (граница России и Эстонии) пожилая женщина якобы умерла от инсульта. Порталу Delfi не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смертях.

Автобусные перевозчики довозят людей до границы и выгружают — а другой автобус ждет их с другой стороны. Но до него еще нужно дожить: провести несколько дней в очереди под открытым небом, ночуя прямо на улице. Люди спят на картоне, на поддонах, на клеенках — а многие даже не захватили с собой термос.

Чуть позже Алина написала, что созвонилась с мамой, и та сказала, что ситуация немного изменилась к лучшему: приехали волонтеры, стали ставить палатки. „Они раздают горячие напитки и печенье, есть матрасы, на которых можно полежать и отдохнуть. На заправке бесплатно пускают в туалет. И очередь наконец-то пошла — хотя эту ночь они еще явно там“.

В 19:30 в чате стоящих на КПП написали, что запустили группу 79. В восемь пограничники ушли на пересменку — и все встало опять. В четыре часа ночи Алина написала, что группу, в которой ее мама, четыре часа держат у шлагбаума. Люди умоляют впустить в здание, но им говорят, что не положено.

Один нарушил правила — четыре часа не пропускают никого

„Это просто концлагерь. Братская любовь в действии“, — говорит Диана. Она сейчас в Риге, а в ночь с 1 на 2 октября она проходила границу в Шумилкино. Это граница с Эстонией, и ей посоветовали ехать туда, потому что там очереди чуть меньше, чем на границе с Латвией.

„Мы приехали на границу рано утром 29 сентября. Там было уже много машин и мы записались в пешую очередь 452-ми. Мы ехали на автобусе из Украины, из Луганской области. Очередь из машин почти не двигалась. Пешая лучше шла ночью. Люди расстилали картонки, чтобы ночью спать на них. В очереди были старики, инвалиды, беременные и новорожденные. Некоторые с детьми спали на заправке на полу“, — рассказала она.

По ее словам, пограничники практиковали „коллективное наказание“: если кто-то возле КПП заходил за линию, которую нельзя пересекать, очередь останавливали и четыре часа не пропускали никого.

С другой стороны границы их ждали эстонские волонтеры. „Там уже есть комната для украинских беженцев с едой, горячими напитками и спальными местами. На российской стороне нет ничего“, — рассказала она.

Купила „пенки“ и поехала

Уже на следующий день после того, как Диана прошла границу, ситуация на Шумилкино стала немного лучше благодаря неравнодушным людям.