Помощь в области душевного здоровья станет доступнее: на это выделено 7 млн евро

„Летом завершилось первое широкомасштабное обследование душевного здоровья населения Эстонии. Оно представило данные, необходимые для планирования дальнейших действий. Известно, что люди в Эстонии стали жить дольше, однако различные проблемы со здоровьем мешают им полноценно участвовать в общественной жизни. К сожалению, большая часть проблем связана с психологическим состоянием, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Мы увеличиваем инвестиции в поддержание душевного здоровья людей, поскольку обострение ситуации, особенно среди молодежи, может привести к тому, что количество лет, прожитых в хорошем состоянии здоровья, будет снижаться“.

Дополнительное финансирование в размере 1,14 млн евро будет направлено на оказание и развитие услуг в области охраны душевного здоровья. Оно позволит выплачивать заработную плату психологам местных самоуправлений и поддерживать доступность услуг в том же объеме, что и в 2022 году. В качестве новой инициативы в ближайшие годы в Эстонии появится возможность краткосрочных психологических вмешательств. Это консультационные сессии, которые могли бы вести не только психологи, но и другие специалисты в случае легких расстройств душевного здоровья. Для этого сейчас мы подбираем и внедряем подходящие методики и обучаем специалистов. „Эти шаги также должны помочь значительно сократить очереди на лечение в области расстройств душевного здоровья и повысить доступность психиатрической помощи“, – пояснила Рийсало.