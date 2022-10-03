Помощь в области душевного здоровья станет доступнее: на это выделено 7 млн евро
На развитие услуг и мер вмешательство в области поддержки душевного здоровья в 2023 году выделено в общей сложности 4,7 миллиона евро дополнительных средств. Финансирование позволит оказывать услуги более широкой целевой группе. Вместе с 3 миллионами евро, впервые запланированными в государственном бюджете на 2022 год, со следующего года государственное финансирование этой сферы достигнет 7 миллионов евро.
„Летом завершилось первое широкомасштабное обследование душевного здоровья населения Эстонии. Оно представило данные, необходимые для планирования дальнейших действий. Известно, что люди в Эстонии стали жить дольше, однако различные проблемы со здоровьем мешают им полноценно участвовать в общественной жизни. К сожалению, большая часть проблем связана с психологическим состоянием, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Мы увеличиваем инвестиции в поддержание душевного здоровья людей, поскольку обострение ситуации, особенно среди молодежи, может привести к тому, что количество лет, прожитых в хорошем состоянии здоровья, будет снижаться“.
Дополнительное финансирование в размере 1,14 млн евро будет направлено на оказание и развитие услуг в области охраны душевного здоровья. Оно позволит выплачивать заработную плату психологам местных самоуправлений и поддерживать доступность услуг в том же объеме, что и в 2022 году. В качестве новой инициативы в ближайшие годы в Эстонии появится возможность краткосрочных психологических вмешательств. Это консультационные сессии, которые могли бы вести не только психологи, но и другие специалисты в случае легких расстройств душевного здоровья. Для этого сейчас мы подбираем и внедряем подходящие методики и обучаем специалистов. „Эти шаги также должны помочь значительно сократить очереди на лечение в области расстройств душевного здоровья и повысить доступность психиатрической помощи“, – пояснила Рийсало.
В свете различных кризисов видно, как сильно пострадало душевное здоровье детей. Увеличилось количество детей с расстройствами психики, звонков на телефон помощи детям стало намного больше и зачастую они связаны с вопросами душевного здоровья. Поэтому в 2023 году государство направит почти 1,3 миллиона евро на услуги, поддерживающие душевного здоровье детей. „Мы в большем масштабе финансируем услуги телефонной линии помощи детям и закрытых детских учреждений, чтобы повысить доступность услуг и их качество. Кроме того, дополнительные деньги позволят открыть новый детский дом в западном районе Пярну. Здесь будут оказывать помощь детям, пережившими сексуальное насилие, а также детям с расстройствами в области сексуального поведения. Эти меры позволят предотвращать случаи ненадлежащего обращения“, - добавила министр Рийсало.
С 2023 года расширятся возможности оказания помощи жертвам насилия, преступлений и кризисных ситуаций. С 31 марта вступит в силу новый закон о помощи жертвам, на реализацию которого государство выделяет 1,3 млн евро. Дополнительное финансирование позволит нанять больше специалистов по оказанию помощи, а также поддерживать общеэстонскую сеть организаций, помогающих совершеннолетним жертвам домашнего насилия. Этой суммой государство вносит больший вклад в помощь жертвам сексуального насилия и насилия в отношении женщин. Увеличится и вклад государства в поддержку мер, направленных на то, чтобы помочь виновным в насилии изменить свое прежнее поведение.
Октябрь – международный месяц душевного здоровья, в этом году особое внимание уделяется эмоциональному интеллекту. Эмоциональный интеллект – это наша способность наблюдать и различать свои чувства и чувства других людей и использовать эти знания для решения проблем, управления своим мышлением и поведением. Эта способность значительно влияет на наше душевное здоровье и благополучие, помогая справляться с трудностями в жизни, проблемами в школе и лучше заботиться о собственном здоровье.