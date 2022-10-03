От сессии до сессии: на какие стипендии и пособия имеют право студенты и получающие среднее специальное образование?

Многие мамы только на втором-третьем курсах учебы узнали, что их ребенок, оказывается, мог подать на стипендию или пособие. А некоторые и до конца учебы не знали об этом.

Государство выплачивает студентам стипендии и пособия, а тем, кто получает среднее-специальное образование, – пособия и компенсации.

Пособия для студентов

„Государство поддерживает студентов из малообеспеченных семей, чтобы покрыть дополнительные расходы на высшее образование, – объясняет представитель Министерства образования и науки Вероника Горбатенко. – Учебное пособие по необходимости (по-эстонски оно называется vajaduspõhine toetus) могут получить студенты, которые зачислены на очное обучение и выполняют от 75% учебной программы, объем обучения по семестрам – кумулятивный. В первом семестре для получения пособия достаточно посещать занятия в режиме очного обучения“, – разъясняет она.

При расчете суммы пособия учитывается средний доход студента, который рассчитывается как средний облагаемый подоходным налогом доход самого учащегося и членов его семьи за календарный год, предшествующий учебному году, в котором он подает заявление на получение пособия. То есть, если заявление учащийся подает в 2022 году, то смотрят доходы семьи за 2021 год.

Доходы членов семьи смотрят по базам данных государственных регистров.

„Размер учебного пособия по необходимости составляет 220 евро, 135 евро или 75 евро – в зависимости от среднего дохода на каждого члена семьи в месяц. В этом учебном году лимит дохода составляет 157,75 евро на каждого члена семьи“, – говорит Вероника Горбатенко.

Например, если средний доход семьи за прошлый год был меньше 157,75 евро на человека в месяц, то студент имеет право на стипендию в размере 220 евро в месяц. Если доход был в среднем от 157,75 до 315,51 евро на человека – то на стипендию в размере 135 евро в месяц. Если доход был от 315,51 до 631 евро в месяц на человека – то размер стипендии будет 75 евро в месяц. Если доход был больше 631 евро в месяц на человека – стипендию не платят.