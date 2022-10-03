От сессии до сессии: на какие стипендии и пособия имеют право студенты и получающие среднее специальное образование?
Жительница Таллинна Светлана интересуется: „Мой ребенок учится в университете. Какой доход должен быть у семьи, чтобы он мог претендовать на стипендию? Я за последний год работала только три месяца, остальное – больничный и пособие по частичной нетрудоспособности. У мужа заработок плюс пенсия (с июня) не превышают 1200 евро. В прошлом году ребенок получал по 75 евро в месяц, в этом году отказали“. „МК-Эстония“ выяснила, как государство поддерживает учащихся и что нужно сделать, чтобы получить стипендию или пособие.
Многие мамы только на втором-третьем курсах учебы узнали, что их ребенок, оказывается, мог подать на стипендию или пособие. А некоторые и до конца учебы не знали об этом.
Государство выплачивает студентам стипендии и пособия, а тем, кто получает среднее-специальное образование, – пособия и компенсации.
Пособия для студентов
„Государство поддерживает студентов из малообеспеченных семей, чтобы покрыть дополнительные расходы на высшее образование, – объясняет представитель Министерства образования и науки Вероника Горбатенко. – Учебное пособие по необходимости (по-эстонски оно называется vajaduspõhine toetus) могут получить студенты, которые зачислены на очное обучение и выполняют от 75% учебной программы, объем обучения по семестрам – кумулятивный. В первом семестре для получения пособия достаточно посещать занятия в режиме очного обучения“, – разъясняет она.
При расчете суммы пособия учитывается средний доход студента, который рассчитывается как средний облагаемый подоходным налогом доход самого учащегося и членов его семьи за календарный год, предшествующий учебному году, в котором он подает заявление на получение пособия. То есть, если заявление учащийся подает в 2022 году, то смотрят доходы семьи за 2021 год.
Доходы членов семьи смотрят по базам данных государственных регистров.
„Размер учебного пособия по необходимости составляет 220 евро, 135 евро или 75 евро – в зависимости от среднего дохода на каждого члена семьи в месяц. В этом учебном году лимит дохода составляет 157,75 евро на каждого члена семьи“, – говорит Вероника Горбатенко.
Например, если средний доход семьи за прошлый год был меньше 157,75 евро на человека в месяц, то студент имеет право на стипендию в размере 220 евро в месяц. Если доход был в среднем от 157,75 до 315,51 евро на человека – то на стипендию в размере 135 евро в месяц. Если доход был от 315,51 до 631 евро в месяц на человека – то размер стипендии будет 75 евро в месяц. Если доход был больше 631 евро в месяц на человека – стипендию не платят.
Заявление на пособие нужно подавать через образовательный портал (Haridusportaal). Пособие выплачивают в течение семи дней после того, как ходатайство удовлетворят, и далее – в течение первых семи дней каждого месяца.
Если учащийся находится в академическом отпуске, ему пособие не выплачивают.
Есть также особое пособие по необходимости, которое предназначено для студентов, которые были лишены финансовой поддержки, поскольку их доход за предыдущий год превышал порог, дающий право на получение учебного пособия по необходимости, но при этом их доход за последнее время значительно снизился. Размер особого пособия по необходимости составляет 135 евро, и с ходатайством следует обращаться в учебное заведение.
Если есть вопросы о специальном пособии по необходимости, то их можно задать по электронной почте oppetoetused@rtk.ee или по телефону 663 1496.
На письма должны ответить в течение максимум 30 дней, ходатайства рассматривают в течение 15 рабочих дней.
„Каждый семестр пособие по необходимости получают около 5500–6000 человек, т. е. около 14% от общего числа студентов“, – приводит цифры Горбатенко.
С 1 августа 2022 года учебное и особое пособия по необходимости не выплачивают студентам, учащимся в Эстонии на основании временного вида на жительство (выданного с целью обучения), прибывшим из стран за пределами ЕС.
Пособия для получающих среднее специальное образование
Чтобы и их образовательный путь был проще, государство выплачивает различные пособия для тех, кто учится профтехучилищах и других учреждениях, дающих среднее специальное образование.
Цель таких пособий – мотивировать учащегося продолжать учебу и закончить ее в установленные сроки.
Об основном пособии может ходатайствовать учащийся, который:
гражданин Эстонии или у него есть временный или постоянный вид или право на жительство,
получает прикладное образование по программе, где есть государственные места,
учится на стационарном отделении и без превышения номинального срока обучения.
О пособии можно ходатайствовать в своем учебном заведении и два раза в год – в сентябре и феврале.
Учащиеся первого курса о пособии ходатайствовать не могут: еще не видны результаты, как человек учится, а именно на их основании составляют рейтинг учащихся и решают, кому выплатят пособие.
Размер пособия составляет 60 евро. Те, кто находится в академическом отпуске, о пособии ходатайствовать не могут.
Учебное заведение может не выплачивать пособие, если учащийся без причины отсутствовал или нарушал устав, внутренний распорядок учреждения или свои обязанности, указанные в постановлении об организации обучения.
Также учебное заведение имеет право прекратить или приостановить выплату пособия, если учащийся не выполняет свои обязательства.
Также есть специальное пособие, о котором может ходатайствовать учащийся, который не может продолжать учебу из-за своего финансового положения. Условия, при которых можно ходатайствовать, устанавливает совет учебного учреждения, и об этом пособии можно подробнее узнать напрямую у администрации.
Также для учащихся, которые получают среднее специальное образование, есть компенсации за проезд, компенсации за жилье, и им выделяют деньги на обеды.
Стипендии для студентов
Кроме того, государство предлагает студентам ряд стипендий, чтобы сориентировать молодых людей в выборе профессии, мотивировать их на достижение отличных результатов в учебе и стимулировать их к получению высшего образования в Эстонии и за рубежом.
Есть несколько видов государственных стипендий:
Стипендия по специальности: ее цель – мотивировать учащихся продолжать обучение на приоритетных для государства специальностях. Размер стипендии – 160 евро в месяц. Если студент учится на отделении информатики и инфотехнологий, то стипендия может быть в размере 160–300 евро в месяц.
Стипендия по результатам: ее цель – поддержать и поощрить студентов с отличной успеваемостью, которые проходят программу в требуемом объеме. Размер стипендии – 100 евро в месяц, условия выплаты назначает вуз.
Стипендия для докторантов: ее цель – поддержать и мотивировать учащихся на приоритетных для государства специальностях. Ее размер – 440 евро в месяц.
Стипендия для студентов с особыми образовательными потребностями: ее цель – поддержать таких учащихся в получении ими высшего образования.
Ее размер: для учащихся с проблемами в области слуха, у которых выявлена тяжелая или глубокая степень недуга, – 510 евро в месяц. Если у такого учащегося – средняя степень недуга, то 325 евро в месяц.
Для учащихся с проблемами с передвижением или проблемами со зрением, у которых выявлена тяжелая или глубокая степень недуга, – 148 евро в месяц. Если у такого учащегося – средняя степень недуга, то 68 евро в месяц.
Для учащихся с другими проблемами со здоровьем, у которых выявлена тяжелая или глубокая степень недуга, – 80 евро в месяц. Если у такого учащегося – средняя степень недуга, то 60 евро в месяц.
Эту стипендию учащиеся могут получать и во время академического отпуска. Если человек учится с частичной нагрузкой, то номинальный срок, в течение которого будут выплачивать стипендию, удваивается.
Стипендия для учащихся без родительской опеки: ее цель – помочь детям из детского дома или семьи опекунов получить высшее образование. Размер стипендии – 160 евро в месяц.
Условия: нужно поступить в вуз в течение трех лет после получения среднего образования или продолжить обучение на степень магистра в течение 12 месяцев после получения среднего прикладного или высшего образования на степень бакалавра, пройденного в полном объеме.
Есть также отдельные стипендии для тех, кто хочет учиться за рубежом. Подробнее о них можно прочитать на сайте Министерства образования и науки.