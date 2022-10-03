Историк: национальный конспирологический миф для России - это миф о вечной войне с Западом

- Все-таки не стоит ставить знак равенства между Горбачевым в 1990 году и Владимиром Путиным в 2022 году - это разные формы коммуникации с обществом. Разное время, разные люди, разные контексты. То, каким образом сегодня происходит коммуникация властей Российской Федерации с обществом, это не коммуникация — это запудривание мозгов. Если посмотреть на сегодняшнюю российскую пропаганду, то даже в Телеграмм-канале Скабеевой можно увидеть, что там говорится не про решения российского правительства, там про что угодно и кого угодно, но нет информации про действия Кремля. Имеет место захламление эфира, чтобы люди вообще отвлекались, не думали о том, что происходит в обществе.

- Но ведь нынешнее российское руководство пытается активно „общаться“ с населением при помощи хотя бы того же самого Соловьёва, Скабеевой и пытается как-то объяснить населению, во что верить, что правильно, что неправильно.

- Если взглянуть со стороны, то развал Советского Союза - это идеальный сценарий для фильма про Апокалипсис, ну или про то, что может им считаться. Люди легли спать в одной стране, проснулись, а ее не существует, они теперь живут в совершенно других странах. Быстрота, трагичность, непредсказуемость и, мягко говоря, неспособность по объективным и субъективным причинам советского и российского политического истеблишмента тогда хоть как-то объяснить населению СССР и России, что они делали, почему они это сделали – очередной фактор, почему жители России верят сегодня во всякую чушь.

- Почему именно крушение СССР, ведь после этого было множество других, не менее важных событий?

- Если мы говорим о постсоветском периоде времени, то событиеt, которое оказало гигантское влияние на веру людей в конспирологические теории – это развал Советского Союза. „Катастрофа“ 1991 года имела непосредственное влияние на создание образа Запада как врага, который пойдет на любые жертвы и поступки, только бы уничтожить геополитического врага, „великий и могучий“ СССР. Событиями, которые поспособствовали росту конспирологических настроений на территории России и подконтрольной ей территории, были Октябрьская революция, Крымская война.

- Российская культура как-то отличается от Западной или у них есть какая-то общая плоскость соприкосновения, и условные россияне и условные представители Запада верят в одних и тех же рептилоидов?

Примерно тогда же Кремль начал лепить образ Украины как условного чудовища. Не стоит забывать, что соперничество с Западом дает для России возможность воспринимать себя в качестве важного глобального игрока. Если бы у России не было великодержавия, то у нее не было бы никаких проблем во взаимоотношениях с любым государством к западу от ее границ.

В начале 2000-х годов, произошел еще один этап инструментализации, только уже о памяти о войне, которая сформировалась в 70–80-х годах. Походы членов движения „Наши“, которые в середине 2000-х годов начали ходить с портретами российской демократической оппозиции, жечь их и топтать в своих лагерях на Селигере, ходить на 9 мая с ленточками, помогать ветеранам, потом рассказы околокремлевских интеллектуалов, что Запад сотрудничал с Гитлером, что Запад пытается украсть у России победу во Второй мировой войне – это и было началом этапа строительства мифа „фашистского“ Запада.

Это риторика Федора Достоевского, риторика вот всех ребят, консерваторов времен Александра III, которые тогда стояли у царского трона, для них была важна религия, религиозная составляющая. Второй слой, слой фашизма – это, скорее, последствия понимания результатов Второй мировой войны в постсоветское время. Инструментализация мифа о войне началась в советское время, в брежневскую эпоху, когда память о войне начала превращаться в главную скрепу идеологии коммунизма. Коммунизм, как мы помним, деградировал, а память о войне, которая цепляла каждую семью – осталась. Режим по все стране начал возводить вечные огни, огромные памятники, гигантомания… это и был тот момент, когда началось превращение мифа о войне и немецко-фашистских захватчиках в своеобразный инструмент.

- Первый слой — это бездуховность, и если мы говорим о термине бездуховности, если мы говорим о религии, то это история про все-таки традиционный русский антизападный язык XIX века.

Разница в этом плане между авторитарным и демократическим обществом, что в демократическом обществе политики обращают внимание на эти конфликты в обществе и пытаются что-то изменить, чтобы сохранить собственную власть, в авторитарном обществе – этого не происходит.

- У конспирологии на самом деле нет границ. Теории заговора — это своеобразная лакмусовая бумажка, по появлению теории заговора, их количеству и если угодно качеству можно понять, что в обществе, что-то не так. Поэтому, если общество вдруг в какой-то момент становится чрезвычайно склонно к теориям заговора, то, повторюсь, это означает, что в обществе что-то не так. Теория заговора объясняет, как функционирует общество или сообщество вокруг. Поэтому, если человек не доверяет фактам, которые этому человеку поставляют доверенные ресурсы, значит что-то не так в какой-то момент стало с этими ресурсами. Значит в какой-то момент эти ресурсы „облажались“, если человек верит в теории заговора, нужно посмотреть в какие теории он верит, это поможет выяснить, кого и почему он считает врагом, кого обвиняет, что ставит в вину, как он воспринимает процессы в обществе.

- Страшилки о том, что девочкам и мальчикам промывают мозги, чтобы они стали представителями ЛГБТ-сообщества - это международная страшилка, свойственная консервативным обществам. Тем не менее, Кремль, конечно, пытается объединить под своим крылом всех, кому нравится идея традиционного, консервативного общества и кому не нравится ЛГБТ. Так сказать, Коминтерн по-кремлевски для сторонников консервативных ценностей.

- Рептилоиды, в которых верят некоторые россияне, ничем не отличаются от рептилоидов, в которых верят граждане Литвы, других европейских стран или даже США . Если же мы говорим о национальных конспирологических мифах, которые отличаются от страны к стране, то они конечно есть. Один из таких мифов – это то, что Запад ведет постоянную^ вечную войну против России.

- На что может указывать вера в химтрейлы?

- Прежде всего на то, что люди совершенно не понимают, как и откуда появляются инверсионные следы, также это указывает на недоверие правительству.

- Каким образом российская пропаганда использует теории заговора?

- Пропаганда – всегда остается пропагандой, ее задача внести смуту в сознание человека так, чтобы человек потерялся, чтобы человек не мог сложить два плюс два, ему создают эмоциональную перегрузку… так как это сейчас делает Скабеева или Соловьев. Пропагандисты просто накачивают эмоциями свою аудиторию, а классическая конспирология требует от своих адептов какого-никакого, но мышления. Соловьев и ему подобные стараются оперировать очень простыми понятиями: Запад нас ненавидит, у нас идет война и так далее. Современные российские пропагандисты работают с конспирологией и теориями заговора, которые им достались по наследству от Российской империи и СССР, добавляют в это варево очень аляповатую и безвкусную новостную повестку.

Я бы хотел особо отметить, что у пропаганды нет задачи держать читателей или зрителей в интеллектуальном напряжении, у нее нет задачи, чтобы люди докапывались до чего-либо, даже если это и конспирология. Если начнёшь копаться в этой конспирологии, то ты станешь антиправительственным, что кстати довольно часто случается в авторитарных режимах. Зачастую авторитарное правительство настолько накручивает конспирологические настроения в обществе, что конспирология начинает работать против властей.

- Какая роль в создании теории заговора принадлежит спецслужбам?