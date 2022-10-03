Хельме: универсальная услуга не обеспечит низких цен на электроэнергию(25)
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) организует 16 октября на площади Вабадузе очередной митинг против повышения цен на электричество.
Участники митинга потребуют от правительства продавать людям и предприятиям электричество по себестоимости, с вычетом платы за СО2, а также снизить акцизы на топливо и налог с оборота в качестве меры по обузданию инфляции. По оценке EKRE, электричество в Эстонии могло бы продаваться по цене 3 цента за киловатт, передает RusERR.
„Правительство Партии реформ могло предпринять конкретные и эффективные шаги для снижения цен на электричество, но оно этого не сделало. Вместо этого нам предлагают мошенническую сделку и фокусы. При помощи универсальной услуги правительство хочет создать впечатление, что государство пришло на помощь, но реальная цель – заставить людей смириться с грабительскими ценами. Универсальная услуга не обеспечит низких цен на электроэнергию, а установит тарифы, превышающие прежние по меньшей мере в пять раз“, – заявил председатель EKRE Мартин Хельме.
Он подчеркнул, что нет никакой необходимости мириться с самой высокой в Европе стоимостью электричества: „В нашем государстве нет дефицита электричества, мы не должны докупать его по высокой цене. Благодаря сланцу наше государство независимо в энергетическом плане, Нарвских электростанций, солнечных парков и ветряков хватит для покрытия спроса“.