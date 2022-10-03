Хельме: универсальная услуга не обеспечит низких цен на электроэнергию

Участники митинга потребуют от правительства продавать людям и предприятиям электричество по себестоимости, с вычетом платы за СО2, а также снизить акцизы на топливо и налог с оборота в качестве меры по обузданию инфляции. По оценке EKRE, электричество в Эстонии могло бы продаваться по цене 3 цента за киловатт, передает RusERR.

„Правительство Партии реформ могло предпринять конкретные и эффективные шаги для снижения цен на электричество, но оно этого не сделало. Вместо этого нам предлагают мошенническую сделку и фокусы. При помощи универсальной услуги правительство хочет создать впечатление, что государство пришло на помощь, но реальная цель – заставить людей смириться с грабительскими ценами. Универсальная услуга не обеспечит низких цен на электроэнергию, а установит тарифы, превышающие прежние по меньшей мере в пять раз“, – заявил председатель EKRE Мартин Хельме.

Он подчеркнул, что нет никакой необходимости мириться с самой высокой в Европе стоимостью электричества: „В нашем государстве нет дефицита электричества, мы не должны докупать его по высокой цене. Благодаря сланцу наше государство независимо в энергетическом плане, Нарвских электростанций, солнечных парков и ветряков хватит для покрытия спроса“.