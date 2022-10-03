Ляэнеметс предупредил о намерении враждебных держав влиять на внутреннюю политику Эстонии

В конце прошлой недели он направил письмо министру юстиции Лее Данилсон-Ярг из партии Isamaa с просьбой ускорить продвижение законопроекта, инициированного самим Минюстом во время предыдущего правительства, который предоставит дополнительные возможности для улучшения контроля за финансированием партий, пишет RusERR.

По словам Ляэнеметса, возможность принятия дополнительных мер контроля особенно важна в сегодняшней ситуации с безопасностью. Риск, что враждебные иностранные державы и агенты ищут возможности влиять на внутреннюю политику Эстонии, сегодня более высокий, чем когда-либо, подчеркнул глава МВД.

Ранее Данилсон-Ярг заявила, что данный законопроект в настоящее время не является политическим приоритетом.