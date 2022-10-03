ФОТО | В Братиславе автомобиль въехал в толпу на остановке: четверо погибших

Автомобиль врезался вечером в воскресенье, 2 октября, в автобусную остановку в центре столицы Словакии Братиславы. По данным полиции и пожарной службы, в результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека. Еще не менее семи человек получили телесные повреждения.

На автобусной остановке в центральной части города толпилось много людей, ожидавших автобусов в сторону Петржалки - самого густонаселенного района города, который находится на южном берегу Дуная.

Остается неясным, почему автомобиль въехал в толпу ожидающих. Со стороны полиции нет подтверждения появившихся в СМИ сообщений о том, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока нет и никаких признаков его террористических намерений.