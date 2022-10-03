На Эстонию надвигается шторм. Возможны перебои в электроснабжении!

„Осенние шторма набирают обороты! 3 октября на Эстонию расширится северо-западный край активной области низкого давления, которая достигла границы России и Беларуси. Под ее воздействием северо-восточный и северный ветер заметно усилится“, — сообщает метеослужба Агентства по окружающей среде в социальных сетях. .



Ветер начнет усиливаться утром. В течение дня северо-восточный и северный ветер продолжит усиливаться порывами 15-17 м/с, на побережье Вирумаа и в районе Рижского залива - 15, порывами 20 м/с. Вечером в Восточной Эстонии порывы достигнут 23 м/с. Сильный ветер может повалить деревья. Также нужно быть готовыми к перебоям в электроснабжении.



В ближайшие дни ожидаются дожди. Днем температура воздуха будет колебаться от 5 до 16 градусов, а ночью местами может упасть до 0.



Со среды над Скандинавией пройдет несколько активных областей низкого давления, на южном крае которых юго-западный ветер будет очень сильным. Под влиянием более теплой воздушной массы температура воздуха днем поднимется примерно до 15 градусов.



Согласно месячному прогнозу метеослужбы, господство очень активных областей низкого давления в регионе Балтийского моря, скорее всего, в середине октября немного ослабнет. Ветер немного стихнет и северо-западное течение принесет нам прохладу. Последняя треть месяца будет мягче и суше, поскольку области низкого давления отойдут к северной оконечности Скандинавского полуострова, а над Эстонией распространится край области высокого давления с юга.