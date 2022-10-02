Неделя спорта в Эстонии выдалась рекордной: прошло более 1180 спортивных мероприятий(3)
Неделя спорта в Эстонии, прошедшая с 23 по 30 сентября, выдалась рекордной: в течение восьми дней по всей стране состоялось более 1180 спортивных мероприятий, на которые зарегистрировались 210 000 раз, пишет Rus.ERR.ee.
Неделя спорта одновременно состоялась в 42 странах Европы.
„Подводя итоги, можно сказать, что Неделя спорта прошла очень успешно. По количеству мероприятий Эстония находится в первых рядах среди стран ЕС“, - сказал представитель Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Пеэтер Лусмяги.
Наиболее весомый вклад в продвижение идеи Недели спорта в Эстонии внесли общеобразовательные школы и детские сады - в общей сложности участие приняли 758 организаций. Самым популярным мероприятием Недели спорта стала открывшая ее Благотворительная эстафета, в которой приняли участие 12 200 школьников из 28 городов.
Неделя спорта под руководством ЕОК в Эстонии состоялась уже в восьмой раз.