Неделя спорта в Эстонии выдалась рекордной: прошло более 1180 спортивных мероприятий

Неделя спорта одновременно состоялась в 42 странах Европы.

„Подводя итоги, можно сказать, что Неделя спорта прошла очень успешно. По количеству мероприятий Эстония находится в первых рядах среди стран ЕС“, - сказал представитель Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Пеэтер Лусмяги.

Наиболее весомый вклад в продвижение идеи Недели спорта в Эстонии внесли общеобразовательные школы и детские сады - в общей сложности участие приняли 758 организаций. Самым популярным мероприятием Недели спорта стала открывшая ее Благотворительная эстафета, в которой приняли участие 12 200 школьников из 28 городов.

Неделя спорта под руководством ЕОК в Эстонии состоялась уже в восьмой раз.

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