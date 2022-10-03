Инфляцию на хлеб не намажешь: изменится ли питание в больницах в связи с ростом цен?(2)
Конечно, еда в больницах сильно отличается от того, что подают в ресторанах. И пациенты, которым в силу медицинских предписаний положена особая диета, редко когда хорошо отзываются о больничной еде. Однако главная ее цель – быть питательной, сбалансированной и отвечать стандартам. Как этот баланс будет соблюдаться в связи с баснословным ростом цен, большой вопрос. „МК-Эстония“ задала его больницам и компетентным органам.
Питание в учреждениях здравоохранения вот уже 20 лет регулируется Постановлением министра социальных дел № 131 от 14.11.2002 года „О требованиях к организации питания в медицинских учреждениях и учреждениях социального обеспечения“. Советник отдела здравоохранения Министерства социальных дел Силле Пихлак соглашается с тем, что постановление, безусловно, требует модернизации, и министерство в данный момент разрабатывает проект необходимых изменений.
Шесть евро на еду
За финансирование питания в больницах в свою очередь отвечает Больничная касса. Специалист по связям с общественностью ведомства Маргарита Купченкова говорит, что в главе 3 раздела 2 Перечня медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой, как правило, включен тот компонент цены медицинской услуги, в который заложены расходы на больничное питание. Это относится к списку предельных цен дневного лечения и дневной хирургии, предельных цен отдельных процедур и комплексных медицинских услуг.
„Стоимость компонента в последний раз пересматривалась и была увеличена 1 апреля этого года, когда она выросла с 5,11 евро до 6,01 евро. Пересмотр стоимости таких компонентов осуществляется на основании части 2 статьи 36 того же Постановления по инициативе лица, указанного в части 5 статьи 31 Закона о медицинском страховании, – комментирует представитель Больничной кассы. – Другими словами, при необходимости сами больницы также могут заявить о своем желании пересмотреть карту затрат на компоненты, например, через заявление ассоциации больниц“.
На данный момент, по словам Купченковой, нет договоренности об отдельном рассмотрении стоимости указанного компонента. Однако пункт 4 статьи 36 Постановления описывает, в каких случаях Больничная касса корректирует стоимость компонентов затрат на основе дефлятора валового внутреннего продукта (ВВП) и вклада производительности. Применение такой корректировки расчета стоимости услуг также повлияет на стоимость питания пациентов.
„Отдельно стоит отметить, что помимо так называемого обычного питания в Перечень медицинских услуг также включены коды медицинских услуг по организации парентерального (внутривенное питание, которое подается через катетер, установленный в вену. – Прим. ред.) и энтерального питания (питание через зонд. – Прим. ред.) пациентов“, – добавляет Маргарита Купченкова.
Питание подорожало вдвое
Получается, что величина компенсации выросла в апреле почти на 18%. Официальная годовая инфляция в Эстонии в августе уже превысила отметку в 25% и не думает останавливаться, а реальные цены на некоторые продукты увеличились в разы. В такой ситуации больницам все сложнее свести дебет с кредитом. Первое, что приходит в голову, не станут ли медучреждения уменьшать порции еды или составлять меню из более бюджетных ингредиентов.
Первое, что приходит в голову, не станут ли медучреждения уменьшать порции еды или составлять меню из более бюджетных ингредиентов.
„Ввиду очень сильного подорожания продовольствия на питание одного пациента больница расходует примерно на 50 процентов больше, чем было утверждено в бюджете, – констатирует менеджер по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Михаил Таммеару. – Обеспечение пациентов разнообразным и как можно более здоровым питанием достаточно затратно. Цены почти на все продукты питания выросли в разы, что, конечно, продуцирует больнице дополнительные задачи по оптимизации системы питания для пациентов“.
В качестве первого шага на пути к этой оптимизации Ида-Вируская центральная больница, по словам Таммеару, создала рабочую группу, члены которой занимаются усовершенствованием и адаптацией клинического питания. В рабочую группу входят пищевой технолог, специалист по качеству, врач-специалист по клиническому питанию и сотрудники сестринского дела.
„Основная практическая задача, которой занимается рабочая группа, составление сбалансированного меню так, чтобы пациент получал необходимые для него, учитывая характер заболевания, питательные вещества – белки, жиры и углеводы. Нужды каждого пациента в питательных веществах разнятся. Рацион питания каждого пациента индивидуален. Меню составляется исходя из характера заболевания, из-за которого пациент пребывает на больничном лечении“, – объясняет Михаил Таммеару.
Рацион питания каждого пациента индивидуален. Меню составляется исходя из характера заболевания, из-за которого пациент пребывает на больничном лечении.
При этом он отмечает, что больница не будет уменьшать расходы на питание пациентов, а размер порций также останется соответствующим потребностям каждого пациента в питательных веществах, характером его заболевания и иным индивидуальным особенностям, например, непереносимости определенных продуктов или их компонентов.
9 пишем, 6 в уме
Пирет Таммвере, руководитель производства службы общественного питания Клиники Тартуского университета, рассказывает, что у них в клинике питание пациента в день, включая приготовление пищи, стоит около 9 евро.
„Как и в любой сфере жизни, стоимость сырья и транспорта также влияет на больничное питание. Для сравнения, если в 2021 году на покупку продуктов, необходимых для приготовления пищи для пациентов в клинике, уходил 1 миллион евро, то к концу этого года мы прогнозируем рост цен примерно на 40% до 1,4 миллиона евро, – приводит цифры Таммвере. – Служба общественного питания клиники готовит до 800 порций еды для пациентов три раза в день. Всего в клинике используется 79 меню, учитывающих потребности пациентов и их состояние здоровья. Для каждого приема пищи необходимо приготовить около 25 различных блюд“.
Заведующая питанием Северо-Эстонской региональной больницы Ану Вяхи заявляет, что сумма в 6,01 евро, которая заложена в модели финансирования Больничной кассой, не может покрыть все расходы, связанные с питанием пациента: на еду, кухонный персонал, электроэнергию, посуду и т. д.
„Рост цен на продукты – не единственная проблема для больницы, растут цены почти на все услуги и продукты, – напоминает Вяхи. – При этом предложить универсальное меню можно и в условиях ограниченного бюджета. Хорошие повара готовят вкусную еду даже тогда, когда цена на сырье накладывает существенные ограничения. В лечебном учреждении есть определенные требования к питанию пациентов, и даже в трудные времена важно их придерживаться и обеспечивать пациентов качественным питанием. Можем подтвердить, что порции меньше не станут, и в плане состава блюд идти на уступки мы не планируем“.
Питание на заказ
Ида-Таллиннская центральная больница с 1 сентября заключила договор о кейтеринге с новой фирмой – Baltic Restaurants Estonia. Заведующая питанием в больнице Катрин Синивеэ подтверждает, что фактическая потребность в компенсации расходов на питание, основанная на затратах, выше, чем то, что предлагает Больничная касса, однако цифры раскрывать не может. Но даже с учетом общего повышения цен уменьшить порции и изменить состав, по словам Синиваэ, невозможно, так как больница должна следовать государственным рекомендациям по питанию.
С той же фирмой с мая сотрудничает и Ляэне-Таллиннская центральная больница. Айви Кабур, заведующая сестринским отделением, говорит, что в однодневный рацион больного входят завтрак, обед и ужин, а также легкий перекус.
„Требования к составу, калорийности и содержанию питательных веществ в питании, предоставляемом в больнице, установлены Постановлением министра социальных дел „Медицинские требования к организации питания в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения“ от 2010 года. Этот документ является основой для создания меню, – объясняет Кабур. – В Ляэне-Таллиннской центральной больнице работает врач-диетолог, который следит за тем, чтобы меню, подготовленное кейтеринговой компанией, соответствовало всем установленным требованиям. В сотрудничестве с кейтеринговой компанией мы делаем все, чтобы еда была максимально полезной и вкусной“.
В сотрудничестве с кейтеринговой компанией мы делаем все, чтобы еда была максимально полезной и вкусной.
В Ляэне-Таллиннской центральной больнице, по словам Айви Кабур, более 30 различных меню в соответствии с типом лечебной диеты, необходимой конкретному пациенту, например, если человек болен диабетом, нуждается в зондовом питании, страдает кишечными заболеваниями и т. д.
„Общее повышение цен, несомненно, сказывается и на больнице, но в сотрудничестве с кейтеринговой компанией мы должны обеспечить всех пациентов питанием, отвечающим всем установленным требованиям, и при этом стараемся, чтобы это питание было максимально полезным для здоровья, насколько это возможно. Если кейтеринговая компания увидит необходимость изменения стоимости питания в сутки и такое повышение цены в данном случае оправдано, то изменение цены возможно. Это будет решаться в ходе переговоров между кейтеринговой компанией и больницей“, – добавляет Кабур.
Исполнительный директор Baltic Restaurants Estonia Ааро Лоде отмечает, что питание в больницах подчиняется многим требованиям и правилам, начиная с государственных правил, которые действуют с 2002 года, требований к больничному диетическому питанию, требований Ветеринарно-пищевого департамента и ожиданий пациентов.
„Инфляция этого года застала нас врасплох. Я не думаю, что кто-то мог предсказать, что инфляция поднимется выше 20%. Мы прогнозировали умеренный рост цен на энергоносители, но не могли предвидеть такого ценового ралли. Кроме того, повышение минимальной заработной платы, которое не затрагивает нас прямо, но косвенно доходит до нас в виде повышения цен на сырье. Например, увеличение минимальной заработной платы и повышение цен на топливо влияют на наши транспортные расходы. Мы, безусловно, с тревогой смотрим в будущее. Если такое повышение цен продолжится, нам придется находить решение совместно с руководством больниц“, – констатирует Лоде.