Инфляцию на хлеб не намажешь: изменится ли питание в больницах в связи с ростом цен?

„Отдельно стоит отметить, что помимо так называемого обычного питания в Перечень медицинских услуг также включены коды медицинских услуг по организации парентерального (внутривенное питание, которое подается через катетер, установленный в вену. – Прим. ред.) и энтерального питания (питание через зонд. – Прим. ред.) пациентов“, – добавляет Маргарита Купченкова.

На данный момент, по словам Купченковой, нет договоренности об отдельном рассмотрении стоимости указанного компонента. Однако пункт 4 статьи 36 Постановления описывает, в каких случаях Больничная касса корректирует стоимость компонентов затрат на основе дефлятора валового внутреннего продукта (ВВП) и вклада производительности. Применение такой корректировки расчета стоимости услуг также повлияет на стоимость питания пациентов.

„Стоимость компонента в последний раз пересматривалась и была увеличена 1 апреля этого года, когда она выросла с 5,11 евро до 6,01 евро. Пересмотр стоимости таких компонентов осуществляется на основании части 2 статьи 36 того же Постановления по инициативе лица, указанного в части 5 статьи 31 Закона о медицинском страховании, – комментирует представитель Больничной кассы. – Другими словами, при необходимости сами больницы также могут заявить о своем желании пересмотреть карту затрат на компоненты, например, через заявление ассоциации больниц“.

За финансирование питания в больницах в свою очередь отвечает Больничная касса . Специалист по связям с общественностью ведомства Маргарита Купченкова говорит, что в главе 3 раздела 2 Перечня медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой, как правило, включен тот компонент цены медицинской услуги, в который заложены расходы на больничное питание. Это относится к списку предельных цен дневного лечения и дневной хирургии, предельных цен отдельных процедур и комплексных медицинских услуг.

Питание в учреждениях здравоохранения вот уже 20 лет регулируется Постановлением министра социальных дел № 131 от 14.11.2002 года „О требованиях к организации питания в медицинских учреждениях и учреждениях социального обеспечения“. Советник отдела здравоохранения Министерства социальных дел Силле Пихлак соглашается с тем, что постановление, безусловно, требует модернизации, и министерство в данный момент разрабатывает проект необходимых изменений.

При этом он отмечает, что больница не будет уменьшать расходы на питание пациентов, а размер порций также останется соответствующим потребностям каждого пациента в питательных веществах, характером его заболевания и иным индивидуальным особенностям, например, непереносимости определенных продуктов или их компонентов.

„Основная практическая задача, которой занимается рабочая группа, составление сбалансированного меню так, чтобы пациент получал необходимые для него, учитывая характер заболевания, питательные вещества – белки, жиры и углеводы. Нужды каждого пациента в питательных веществах разнятся. Рацион питания каждого пациента индивидуален. Меню составляется исходя из характера заболевания, из-за которого пациент пребывает на больничном лечении“, – объясняет Михаил Таммеару.

В качестве первого шага на пути к этой оптимизации Ида-Вируская центральная больница , по словам Таммеару, создала рабочую группу, члены которой занимаются усовершенствованием и адаптацией клинического питания. В рабочую группу входят пищевой технолог, специалист по качеству, врач-специалист по клиническому питанию и сотрудники сестринского дела.

„Ввиду очень сильного подорожания продовольствия на питание одного пациента больница расходует примерно на 50 процентов больше, чем было утверждено в бюджете, – констатирует менеджер по коммуникации Ида-Вируской центральной больницы Михаил Таммеару . – Обеспечение пациентов разнообразным и как можно более здоровым питанием достаточно затратно. Цены почти на все продукты питания выросли в разы, что, конечно, продуцирует больнице дополнительные задачи по оптимизации системы питания для пациентов“.

Первое, что приходит в голову, не станут ли медучреждения уменьшать порции еды или составлять меню из более бюджетных ингредиентов.

Получается, что величина компенсации выросла в апреле почти на 18%. Официальная годовая инфляция в Эстонии в августе уже превысила отметку в 25% и не думает останавливаться, а реальные цены на некоторые продукты увеличились в разы. В такой ситуации больницам все сложнее свести дебет с кредитом. Первое, что приходит в голову, не станут ли медучреждения уменьшать порции еды или составлять меню из более бюджетных ингредиентов.

9 пишем, 6 в уме

Пирет Таммвере, руководитель производства службы общественного питания Клиники Тартуского университета, рассказывает, что у них в клинике питание пациента в день, включая приготовление пищи, стоит около 9 евро.

„Как и в любой сфере жизни, стоимость сырья и транспорта также влияет на больничное питание. Для сравнения, если в 2021 году на покупку продуктов, необходимых для приготовления пищи для пациентов в клинике, уходил 1 миллион евро, то к концу этого года мы прогнозируем рост цен примерно на 40% до 1,4 миллиона евро, – приводит цифры Таммвере. – Служба общественного питания клиники готовит до 800 порций еды для пациентов три раза в день. Всего в клинике используется 79 меню, учитывающих потребности пациентов и их состояние здоровья. Для каждого приема пищи необходимо приготовить около 25 различных блюд“.

Заведующая питанием Северо-Эстонской региональной больницы Ану Вяхи заявляет, что сумма в 6,01 евро, которая заложена в модели финансирования Больничной кассой, не может покрыть все расходы, связанные с питанием пациента: на еду, кухонный персонал, электроэнергию, посуду и т. д.

„Рост цен на продукты – не единственная проблема для больницы, растут цены почти на все услуги и продукты, – напоминает Вяхи. – При этом предложить универсальное меню можно и в условиях ограниченного бюджета. Хорошие повара готовят вкусную еду даже тогда, когда цена на сырье накладывает существенные ограничения. В лечебном учреждении есть определенные требования к питанию пациентов, и даже в трудные времена важно их придерживаться и обеспечивать пациентов качественным питанием. Можем подтвердить, что порции меньше не станут, и в плане состава блюд идти на уступки мы не планируем“.

Питание на заказ