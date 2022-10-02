Анетт Контавейт: моя соперница играла в очень хороший теннис, я не могу сильно грустить

„Соперница сегодня показала очень хороший теннис. Я не могу слишком сильно грустить из-за поражения. В целом, это была очень хорошая неделя для меня. Я была счастлива играть дома и вообще проводить этот турнир здесь. Увезу с собой только положительные эмоции!“ — заявила четвертая ракетка мира на послематчевой пресс-конференции.

„Крейчикова очень хорошо играет всеми мячами — хороши и подачи, и разрезы, и удары. Все ее удары длинные и их сложно парировать. Сложная соперница во всех смыслах“.

„Она усложнила мне игру. Я вообще чувствовала себя здесь очень хорошо. Это совсем не комфортный соперник. Она часто меняет темп и мешает проявлять инициативу и играть агрессивно“.

Что можно сделать лучше? „Все, - ответила Контавейт. - У меня определенно были возможности в какой-то момент, но этих простых ошибок допускать категорически нельзя. Когда она играет в теннис, в который играла, в первую очередь нужно исправлять простые ошибки. Я ошибалась ненамеренно“.

У Контавейт нашлись только хорошие слова об организации турнира: „Я думаю, что это очень, очень хорошо организованный турнир. Конечно, помогло то, что мы так хорошо поладили с Кайей (Кайя Канепи – прим. ред.). Надо отдать должное организаторам турнира - Аллару, Рихо, всем остальным! (Аллар Хинт, Рихо Каллус — прим. ред.) Я действительно не знаю, что еще можно было бы улучшить. О нас очень хорошо заботились. Аудитория была отличной. Корты были в отличном состоянии. Весь комплекс фантастический. Еда была хорошей, все было очень хорошо“.

Контавейт, когда ее спросили, успеет ли она на футбольный матч (имеется в виду матч ее молодого человека, капитана „Левадии“ Брента Леписту, который играет против „Нымме Калью“ на Sportland Arena в 17:15 — прим. ред.) со смехом ответила: „Я не хочу отвечать на такие провокационные вопросы“.