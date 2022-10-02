Жительница Херсона - о жизни в оккупации и бегстве

Вы знаете, я научилась там контролировать свои эмоции, чтобы на лице ничего не было видно. Нельзя ни плакать, ни смеяться. Когда плачешь, они (русские военные. - Ред.) начинают спрашивать, мол, ты что нам не рада? Почему ты не рада, если мы тебя освободили!? А если улыбаешься, то, мол, чего это тебе смешно? Может, ты над нами смеешься или что-нибудь знаешь? В обоих случаях могут отправить куда-то „на подвал“ для выяснения причин… Так что надо ходить, буквально опустив глаза вниз! По родному Херсону!

- У меня не проверяли. Но некоторые мужчины до сих пор не вернулись домой. Их задержали для проверки, что-то нашли в телефоне и ушло-поехало.

- Слава Богу, со мной такое не случалось. Но все в Херсоне знают, что, например, не нужно со смартфонами по улице ходить. Они проверяют телефоны. А в памяти телефона им может не понравиться все что угодно: фото с прошлого года с флагом или там в памяти телефона остались видео о наших военных из разных Telegram-каналов. Мы все там понаходили старые кнопочные телефоны. С ними нет проблем.

Вот вы, вероятно, были уже везде возле фронта, но вряд ли сможете представить себе, как это жить под дулом автомата или под дулом танка. Там так часто было, стоишь в очереди в магазин, много людей. Едет колонна, все умолкают, сразу прячут телефоны по карманам. А они на БТР сидят и водят дулом по толпе. И вот эта черная дыра прямо на тебя нацелена. И ты понимаешь - если им что-то не понравится, возникнут какие-либо подозрения, просто расстреляют толпу.

Людмила: Как Вам сказать… Там уже началось такое, что приходят домой и угрожают: если не выйдешь на работу завтра, мол, приедем утром и пойдешь под конвоем, если же нет, то грозят „найти всех родственников“.

45-летняя Людмила (имя изменено по просьбе женщины. - Ред.) проживала в Херсоне последние 20 лет, работала в одном из банков. В августе она выехала из Херсона, который с начала марта находится под оккупацией российских войск, в один из городов на юге Украины. Ее родственники продолжают оставаться на оккупированной территории. Интервью DW.

(У Людмилы появляются слезы на глазах).

Я однажды шла по улице, но вдруг остановилась возле меня машина, там сидел какой-то русский офицер. Он так опускает окно и говорит: „Подойди ко мне“. Я так испугалась! Посмотрела, там была близко аптека, люди стояли, я почувствовала, как они сжались. Я поняла, что никто мне не поможет. Я глаза вниз и иду дальше, думаю, что, мол, все - конец. Машина дальше поехала, не стал он ко мне придираться. Вот этот страх - страх постоянно с тобой. Я потом вообще перестала выходить на улицу. Потом услышала о референдуме, вспомнила то, что произошло в Крыму и решила как-то уехать.

Вот этот страх - страх постоянно с тобой.

- То есть, этот псевдореферендум стал для вас последней каплей?

- Понимаете, если до „референдума“ такое происходило, то что ждать после него. После „референдума“ они вообще тебя за человека считать не будут. Это не просто мои слова или эмоции. Вы знаете, как выглядит жизнь в Херсоне сейчас? Там жизнь заканчивается в 12 часов дня. Все стараются как можно скорее закупиться на рынке, в магазинах и потом быстро домой - и сидеть, не выходить. Молодым девушкам опасно, ведь мы знаем, что с ними может случиться… Я сама не слышала от своих знакомых, что кого-то изнасиловали, но все родители боятся за своих детей, не выпускают девушек. Мужчинам тоже опасно появляться на улице - сейчас тем более. Все понимают, что мужчин могут забрать или „на подвал“, если, по их мнению, это „патриот-бандеровец“, как они говорят, или же в армию отправить, или рыть окопы. В моем доме две женщины почти месяц искали своих мужчин - брата и тестя. Не знаю, нашли ли.

- А кто остался в Херсоне? Много людей?

- Думаю, 60 процентов людей оставили город, это по ощущению. Остались в основном пожилые люди, больные люди, те, у кого нет денег на эвакуацию, потому что волонтеры не всех могут вывезти бесплатно. Мои (родственники. - Ред.) тоже решили остаться, меня вытолкали, сказали, что дождутся и меня, и нашей армии...

(плачет)