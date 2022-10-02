Новые ограничения в действии: в течение двух дней в Финляндию не пустили более 400 россиян

В пятницу на восточной границе въезжающих в Финляндию россиян было меньше, чем возвращающихся на родину. В пятницу в страну прибыли 1688 россиян. В то же время в Россию выехали 2038 россиян.

249 лицам было отказано во въезде. Более десяти запросили убежища.

Через восточную границу в Финляндии в субботу прибыло 1285 россиян, что на 7297 меньше, чем неделю назад. Однако небольшие очереди на границе все еще случаются.

– Пересечение границы может занять некоторое время, если есть неясные случаи и необходимо уточнить условия въезда, – поясняет Юкка Луккари, заместитель командующего пограничной охраной Юго-Восточной Финляндии.

Пограничная служба сообщает, что обратно в Россию вчера вернулись 1975 россиян.

173 россиянина получили отказ на въезд в страну. Четыре гражданина запросили убежище.

С 30 сентября Финляндия не пускает россиян с туристической визой.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.