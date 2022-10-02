Начался сбор подписей под петицией с призывом разрешить въезд в страну россиянам, родственники которых находятся в Эстонии на основании временного ВНЖ(19)
8 сентября Эстония ограничила пересечение государственной границы гражданам РФ. В указе в списке исключений значится пункт, согласно которому можно посещать близкого родственника, если у того есть постоянный вид на жительство в Эстонии. Однако про обладателей временного вида на жительство не сказано ни слова. На сайте rahvaalgatus.ee начался сбор подписей, призывающий убрать ограничение по долгосрочности ВНЖ.
Инициаторы петиции негодуют: получить долгосрочный вид на жительство затруднительно для многих резидентов из-за требования о длительности проживания в Эстонии. Это лишило возможности массу семей, разделенных границей с РФ, увидеться с родителями, детьми и супругами в Эстонии, говорится в обращении.
По данным Департамента полиции и погранохраны по состоянию на 01.01.2022 в Эстонии зарегистрировано 9572 граждан РФ с временным ВНЖ. Для обсуждения коллективного обращения в Рийгикогу необходимо собрать по крайней мере 1000 подписей граждан Эстонии. Голосование запустили 29.09 и продлится оно до 08.10. На данный момент собрано чуть менее 200 подписей.