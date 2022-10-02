Начался сбор подписей под петицией с призывом разрешить въезд в страну россиянам, родственники которых находятся в Эстонии на основании временного ВНЖ

8 сентября Эстония ограничила пересечение государственной границы гражданам РФ. В указе в списке исключений значится пункт, согласно которому можно посещать близкого родственника, если у того есть постоянный вид на жительство в Эстонии. Однако про обладателей временного вида на жительство не сказано ни слова. На сайте rahvaalgatus.ee начался сбор подписей, призывающий убрать ограничение по долгосрочности ВНЖ.