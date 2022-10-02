02.10.2022, 12:55
СЕЙЧАС на DELFI TV | Контавейт пришлось признать превосходство Крейчиковой в финале таллиннского турнира WTA
Турнир Tallinn Open WTA 250 завершится в воскресенье в 14:00 финалом одиночного разряда, в котором Анетт Контавейт (WTA, 4-е место) сразится с Барборой Крейчиковой (WTA, 27-е место).
Ключевые моменты первого сета, пришлись на счет 2:3, когда Контавейт набрала всего одно очко на своей подаче и дала сопернице брейк пойнт. У Анетт в основном были проблемы с сильными и дальними ударами чешки, последней простой ошибкой стал мяч, который влетел в сетку. У Крейчиковой были проблемы с ведением мяча в игру, при счете 2:5 она сделала еще один брейк и довольно убедительно выиграла дебютный сет, который длился 29 минут.