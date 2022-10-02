02.10.2022, 15:39
ГАЛЕРЕЯ | Контавейт пришлось признать превосходство Крейчиковой в финале таллиннского турнира WTA(3)
Турнир Tallinn Open WTA 250 завершился в воскресенье финалом одиночного разряда, в котором Анетт Контавейт (WTA 4-е место), была вынуждена признать превосходство Барборы Крейчиковой, (WTA, 27-е место) со счетом 6:2, 6:3.
Ключевые моменты первого сета пришлись на счет 2:3, когда Контавейт набрала всего одно очко на своей подаче и дала сопернице брейк пойнт. У Анетт в основном были проблемы с сильными и дальними ударами чешки, последней простой ошибкой стал мяч, который влетел в сетку. У Крейчиковой были проблемы с ведением мяча в игру, при счете 2:5 она сделала еще один брейк и довольно убедительно выиграла дебютный сет, который длился 29 минут.