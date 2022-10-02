„Сначала все были или бухие до соплей, или с бодунища“. Как в подмосковном Зеленограде мобилизуют телевизионщиков, наркоманов, оборонщиков, и что с ними происходит после этого

По его словам, зеленоградские компании „в пожарном порядке“ пытаются попасть в реестр оборонных предприятий, который ведет Минпромторг, а пока дали указание своим сотрудникам в случае получения повестки обращаться сначала в отдел кадров, чтобы там уже решали вопрос с военкоматом.

„У нас в городе много предприятий, выпускающих продукцию по заказам оборонки, но сами они в реестр оборонных предприятий не входят, поэтому их сотрудников призывают. Сами компании очень маленькие, но производят сложную высокотехнологичную продукцию, поэтому есть случаи, когда из пяти сотрудников призвали двоих, а заменить их некем, и работа просто встала“, - говорит собеседник „Спектра“.

Сотрудник городской администрации Зеленограда, знакомый с ситуацией и попросивший об анонимности, рассказал „Спектру“, что мобилизация превратилась для многих компаний в городе в серьезную проблему. Дело в том, что в Зеленограде много оборонных предприятий, однако далеко не все из них формально относятся к оборонно-промышленному комплексу и, следовательно, не имеют права получать бронь от мобилизации для своих сотрудников.

По словам Александра, мобилизованных из города свозят в Алабино. Там базируется 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, и находится парк „Патриот“. Пока об отправке кого-либо из мобилизованных зеленоградцев на фронт ему не известно.

Александр говорит, что визуально мобилизованные делятся на две группы: молодые мужчины в возрасте около 20 лет и мужчины более старшего возраста - 30−40 лет: „Совсем стариков, как на видео из других регионах, не видно. По словам родственников, при мобилизации люди не проходят медицинского освидетельствования, поэтому медицинские документы о заболеваниях лучше брать с собой“.

Редактор местного онлайн-издания Zelenograd.ru Александр Эрлих рассказал „Спектру“, что мобилизация в городе по-настоящему началась только в прошедшую пятницу 23 сентября. До этого местные власти и представители военкомата лишь распространяли повестки. Журналисты издания наблюдали за призывными процедурами и насчитали в первые дни отправку лишь нескольких десятков мобилизованных. Затем поток мобилизованных усилился. По словам Александра Эрлиха, за 23, 24, 25 и 26 сентября от военкомата увезли около 200 человек.

„Спектру“ удалось пообщаться и с одним из жителей города уже находящимся в Алабино — 45-летним Николаем (имя изменено - прим. „Спектра“). Он рассказал, что 25 лет назад служил в армии и даже участвовал в одном из вооруженных конфликтов в конце 90-х годов: „По званию я сержант запаса, военно-учетная специальность „механик-водитель“, поэтому мне еще весной в военкомате предлагали заключить контракт, но тогда я отказался, потому что войну против Украины не поддерживаю“.

Среди знакомых Михаилу зеленоградцев есть и двое таких, кто выехал в последние дни за границу. Сам он призыву не подлежит, поскольку является инвалидом - у него нет руки.

Один из призванных друзей и знакомых Михаила - пенсионер МВД, другие недавно отслужили в армии либо имеют военный билет и учетную специальность. Некоторые из них уже оказались в подмосковном Алабино (там находится полигон, куда свозят мобилизованных), другие пока только получили повестки. Один успел оформить бронь, еще один согласился подписать контракт и отправился на базу подготовки спецназа в Чечню.

„Спектр“ поговорил и с обычными жителями города. Зеленоградец Михаил (имя изменено, Михаил опасается репрессий за общение с иностранной прессой - прим. „Спектра“) рассказал, что в его ближнем кругу под мобилизацию попали восьмеро мужчин: двое соседей по подъезду - одному из которых 23 года, а другому - 50, трое друзей, брат бывшей жены, крестный и сын второй жены одного из его друзей. Все они зеленоградцы. „Призвали практически всех моих знакомых первой руки“, - говорит Михаил.

Сколько точно мужчин должны призвать из Зеленограда, собеседник „Спектра“ не знает, но говорит, что слышал о семи сотнях человек (по данным Росстата на начало 2022 года все население Зеленограда составляет 253 687 человек, мужчин призывного возраста из них около 77 тысяч - прим. „Спектра“).

28 компаний из Зеленограда уже вошли в список Минпромторга, разосланный 27 сентября по военкоматам. Однако предприятий, сотрудничающих с оборонкой в городе гораздо больше. Да и само включение в этот список ничего не дает - министерство лишь „просит“ военкоматы „оказать содействие в недопущении ослабления кадрового потенциала“ организаций радиоэлектронной промышленности. Буду ли военные учитывать мнение министерства при призыве сотрудников, включенных в список компаний, или нет - пока не известно.

По словам Николая, у него были проблемы с наркотиками и совсем недавно он чуть не стал фигурантом уголовного дела: „Тогда удалось отделаться „административкой“ [административной статьей], но меня поставили на учет в наркодиспансере, поэтому я не ожидал, что меня призовут“. Тем не менее, 22 сентября Николай получил повестку. Тогда он отправился в наркологический диспансер и получил там справку о том, что состоит на учете. С ней он и явился в военкомат 24 сентября, чтобы там ее предъявить. Однако справку о том, что Николай наркоман, никто смотреть не стал, его вместе с остальными мобилизованными посадили в автобус и отправили в Алабино.

„Меня поставили на учет в наркодиспансере, поэтому я не ожидал, что меня призовут“ житель Зеленограда Николай

По его словам, там мобилизованным выдали только обмундирование старого образца и предупредили, что больше ничем помочь не могут. Родственники некоторых из них начали собирать деньги на экипировку. Оружие пока не выдали.

Командиры, говорит Николай, первый делом стали отнимать у мобилизованных телефоны, но многим удалось их спрятать. Никакого обучения в части, по его словам, не происходит - новобранцы слоняются без дела: „Сначала все были или бухие до соплей, или с бодунища. Кричали что сейчас они покажут этой Украине. Сплошные ватники, типа. А сейчас протрезвели и, похоже, в себя приходить начали. Говорят теперь: ё-моё, куда ж мы попали!“. Что будет дальше и куда его могут отправить, Николай не знает: „Говорят, будет какой-то полк территориальной обороны Москвы создавать (это предусмотрено в России в случае объявления в стране военного положения — прим. „Спектр“). Хрен пойми, что это значит. Хорошо, хотя бы кормят пока нормально“.