„Сначала все были или бухие до соплей, или с бодунища“. Как в подмосковном Зеленограде мобилизуют телевизионщиков, наркоманов, оборонщиков, и что с ними происходит после этого(27)
Считается, что Москва и Подмосковье попадают под мобилизацию меньше других регионов России. „Спектр“ поговорил об этом с жителями Зеленограда — бывшего „закрытого“ города, расположенного в 30 километрах от Москвы, но административно являющегося частью столицы России. Оказалось, что мобилизация там выглядит примерно так же, как и везде.
Редактор местного онлайн-издания Zelenograd.ru Александр Эрлих рассказал „Спектру“, что мобилизация в городе по-настоящему началась только в прошедшую пятницу 23 сентября. До этого местные власти и представители военкомата лишь распространяли повестки. Журналисты издания наблюдали за призывными процедурами и насчитали в первые дни отправку лишь нескольких десятков мобилизованных. Затем поток мобилизованных усилился. По словам Александра Эрлиха, за 23, 24, 25 и 26 сентября от военкомата увезли около 200 человек.
Александр говорит, что визуально мобилизованные делятся на две группы: молодые мужчины в возрасте около 20 лет и мужчины более старшего возраста - 30−40 лет: „Совсем стариков, как на видео из других регионах, не видно. По словам родственников, при мобилизации люди не проходят медицинского освидетельствования, поэтому медицинские документы о заболеваниях лучше брать с собой“.
По словам Александра, мобилизованных из города свозят в Алабино. Там базируется 2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, и находится парк „Патриот“. Пока об отправке кого-либо из мобилизованных зеленоградцев на фронт ему не известно.
„Оборонка“ под ударом
Сотрудник городской администрации Зеленограда, знакомый с ситуацией и попросивший об анонимности, рассказал „Спектру“, что мобилизация превратилась для многих компаний в городе в серьезную проблему. Дело в том, что в Зеленограде много оборонных предприятий, однако далеко не все из них формально относятся к оборонно-промышленному комплексу и, следовательно, не имеют права получать бронь от мобилизации для своих сотрудников.
Мобилизация превратилась для многих компаний в городе в серьезную проблему.
„У нас в городе много предприятий, выпускающих продукцию по заказам оборонки, но сами они в реестр оборонных предприятий не входят, поэтому их сотрудников призывают. Сами компании очень маленькие, но производят сложную высокотехнологичную продукцию, поэтому есть случаи, когда из пяти сотрудников призвали двоих, а заменить их некем, и работа просто встала“, - говорит собеседник „Спектра“.
По его словам, зеленоградские компании „в пожарном порядке“ пытаются попасть в реестр оборонных предприятий, который ведет Минпромторг, а пока дали указание своим сотрудникам в случае получения повестки обращаться сначала в отдел кадров, чтобы там уже решали вопрос с военкоматом.
28 компаний из Зеленограда уже вошли в список Минпромторга, разосланный 27 сентября по военкоматам. Однако предприятий, сотрудничающих с оборонкой в городе гораздо больше. Да и само включение в этот список ничего не дает - министерство лишь „просит“ военкоматы „оказать содействие в недопущении ослабления кадрового потенциала“ организаций радиоэлектронной промышленности. Буду ли военные учитывать мнение министерства при призыве сотрудников, включенных в список компаний, или нет - пока не известно.
Сколько точно мужчин должны призвать из Зеленограда, собеседник „Спектра“ не знает, но говорит, что слышал о семи сотнях человек (по данным Росстата на начало 2022 года все население Зеленограда составляет 253 687 человек, мужчин призывного возраста из них около 77 тысяч - прим. „Спектра“).
Призвали всех
„Спектр“ поговорил и с обычными жителями города. Зеленоградец Михаил (имя изменено, Михаил опасается репрессий за общение с иностранной прессой - прим. „Спектра“) рассказал, что в его ближнем кругу под мобилизацию попали восьмеро мужчин: двое соседей по подъезду - одному из которых 23 года, а другому - 50, трое друзей, брат бывшей жены, крестный и сын второй жены одного из его друзей. Все они зеленоградцы. „Призвали практически всех моих знакомых первой руки“, - говорит Михаил.
Один из призванных друзей и знакомых Михаила - пенсионер МВД, другие недавно отслужили в армии либо имеют военный билет и учетную специальность. Некоторые из них уже оказались в подмосковном Алабино (там находится полигон, куда свозят мобилизованных), другие пока только получили повестки. Один успел оформить бронь, еще один согласился подписать контракт и отправился на базу подготовки спецназа в Чечню.
Среди знакомых Михаилу зеленоградцев есть и двое таких, кто выехал в последние дни за границу. Сам он призыву не подлежит, поскольку является инвалидом - у него нет руки.
Ветеран
„Спектру“ удалось пообщаться и с одним из жителей города уже находящимся в Алабино — 45-летним Николаем (имя изменено - прим. „Спектра“). Он рассказал, что 25 лет назад служил в армии и даже участвовал в одном из вооруженных конфликтов в конце 90-х годов: „По званию я сержант запаса, военно-учетная специальность „механик-водитель“, поэтому мне еще весной в военкомате предлагали заключить контракт, но тогда я отказался, потому что войну против Украины не поддерживаю“.
По словам Николая, у него были проблемы с наркотиками и совсем недавно он чуть не стал фигурантом уголовного дела: „Тогда удалось отделаться „административкой“ [административной статьей], но меня поставили на учет в наркодиспансере, поэтому я не ожидал, что меня призовут“. Тем не менее, 22 сентября Николай получил повестку. Тогда он отправился в наркологический диспансер и получил там справку о том, что состоит на учете. С ней он и явился в военкомат 24 сентября, чтобы там ее предъявить. Однако справку о том, что Николай наркоман, никто смотреть не стал, его вместе с остальными мобилизованными посадили в автобус и отправили в Алабино.
„Меня поставили на учет в наркодиспансере, поэтому я не ожидал, что меня призовут“
По его словам, там мобилизованным выдали только обмундирование старого образца и предупредили, что больше ничем помочь не могут. Родственники некоторых из них начали собирать деньги на экипировку. Оружие пока не выдали.
Командиры, говорит Николай, первый делом стали отнимать у мобилизованных телефоны, но многим удалось их спрятать. Никакого обучения в части, по его словам, не происходит - новобранцы слоняются без дела: „Сначала все были или бухие до соплей, или с бодунища. Кричали что сейчас они покажут этой Украине. Сплошные ватники, типа. А сейчас протрезвели и, похоже, в себя приходить начали. Говорят теперь: ё-моё, куда ж мы попали!“. Что будет дальше и куда его могут отправить, Николай не знает: „Говорят, будет какой-то полк территориальной обороны Москвы создавать (это предусмотрено в России в случае объявления в стране военного положения — прим. „Спектр“). Хрен пойми, что это значит. Хорошо, хотя бы кормят пока нормально“.
В ближайшие дни к Николаю должна приехать девушка - привезти медицинскую аптечку и гигиенические женские тампоны (о том, что они нужны военным на фронте, чтобы заткнуть пулевую рану, рассказывали на видео мобилизованным в Алтайском крае; пророссийские медиа утверждали, что это фейк — прим. „Спектра“). Более подробно расспросить Николая не удалось - ему пришлось прервать разговор и прятаться от командира, чтобы не заметили, как он пользуется мобильным телефоном.
Тележурналист
Зеленоградец Александр Цыганков согласился поговорить со „Спектром“ под своим именем и фамилией. Он - корреспондент и соведущий научно-популярной телепрограммы „Чудо техники“, выходящей на контролируемом государством российском телеканале НТВ. Программу производит по контракту с каналом группа компаний „Телешоу-Медиа“. Он и еще шестеро его коллег покинули Россию через несколько дней после объявления мобилизации. Еще шестеро коллег, по его словам, также намерены уехать из России.
По его словам, выяснилось, что сотрудники компаний, производящих телепрограммы для НТВ (против которого США еще в мае ввели санкции за „обеспечение работы пропагандистской машины Путина“, в том числе в поддержку вторжения в Украину), не имеют брони от мобилизации, и пока телеканал решает этот вопрос, он и его коллеги решили покинуть страну.
Как рассказал Александр, уже после того, как он оказался за пределами России, в офис „Телешоу-медиа“ явился представитель военкомата и пытался вручить повестку одному из сотрудников компании, находившемуся в командировке. Александр говорит, что военком „в непозволительном тоне“ разговаривал с находившимися в офисе сотрудниками, кричал на них и назвал финансового директора „усатым муд***м“. Александр не намерен оставаться за рубежом России надолго и ожидает решения властей о присвоении ему и другим сотрудникам его компании брони от военной службы.