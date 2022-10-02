СЕЙЧАС | Никита Андреев дебютирует в качестве главного тренера в матче против „Нымме Калью“ (0:0)

В первом тайме „Левадия“ больше владела мячом и создала больше моментов. На четвертой минуте Удже с углового попал в перекладину, а на 18-й минуте уже Велиев с 17-и метров попал в штангу.

До матча:

Таллиннская „Левадия“ начинала сезон под руководством Марко Савича и Владимира Васильева, а затем командой руководили Иван Стойкович и Максим Калыниченко. До конца нынешнего сезона исполнять обязанности главного тренера будет Никита Андреев, который сегодня дебютирует против „Нымме Калью“ в этой роли.

„Левадия“ после очередной потери очков в чемпионате окончательно выбыла из чемпионской гонки, так как отстает от лидера - „Флоры“ - уже на 16 очков. Последняя победа „Левадии“ над „Калью“ состоялась весной, когда команда выиграла со счетом 1:0.

После той победы команды встречались друг с другом дважды. В середине августа в 1/16 финала Кубка Эстонии „Калью“ победили 2:0, десять дней спустя команды сыграли вничью 1:1.

„Левадия“ подходит к игре не в лучшем состоянии, так как перед перерывом она дома проиграла „Курессааре“ 2:3 и уволила очередного тренера, который проработал в клубе чуть больше недели. Футболисты „Калью“ в последних двух турах чемпионата обыграли „Вапрус“ со счетом 4:0, а до этого сыграли в ничью с „Курессааре“ 0:0.

Исполняющий обязанности главного тренера Никита Андреев прокомментировал предстоящую игру так: „Команда „Калью“ очень серьёзный соперник. Для нас это очень важная игра, можно сказать дерби. Не важно, какое положение в таблице, к подобным матчам игроки готовятся немного по-другому. „Калью“ организованная команда, которая знает, как навязать свою игру. Мы довольно часто играли с ними в этом сезоне и некоторые игры особенно запомнились“.

После 29 туров „Левадия“ с 68 очками занимает второе место в чемпионате. На первом месте идет „Флора“, у нее 81 очко. „Нымме Калью“ с 55 пунктами занимает третье место, но им в спину дышит „Пайде“, у которых 54 очка.

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